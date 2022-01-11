Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘2001 krizi’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın "2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik" sözlerine yanıt veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Sayın Erdoğan, 20 yıldır iktidar olup hala 2001 krizi bahanesine sığınmaya kalkarsanız millet size güler. 2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın” ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 kriziyle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, 20 yıldır iktidar olup hala 2001 krizi bahanesine sığınmaya kalkarsanız millet size güler. 2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

* Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal'ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı.

* Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.

* Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önlerinin bürokratik ayak oyunlarıyla kesilmesi, aynı uğurda ömrünü harcayan idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir.

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