Dev banka başlangıç maaşını 110 bin dolara yükseltti

ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, yatırım bankacılığı analistlerine ilk yıl için ödeyeceği maaşı 100 bin dolardan 110 bin dolara yükseltti. ABD'de bankalar yetenekli gençleri çekmek için maaşları yukarı çekiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, yetenekli gençleri çekmek üzere ikinci kez maaş artışına gitti.

Bloomberg’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, banka, analist pozisyonu için ilk yılda ödeyeceği maaşı 100 bin dolardan 110 bin dolara yükseltti.

Banka, ikinci yıl maaşını 125 bin dolara, üçüncü yıl maaşını 135 bin dolara yükseltti.

Bankanın piyasalar departmanında da maaşların benzer şekilde artırılacağı ve sadece ABD değil dünya genelindeki tüm birimleri ve iştirakleri kapsayacağı aktarıldı.

ABD’nin önde gelen bir diğer bankası Citigroup da yatırım bankacılığı biriminde maaş artışına gideceğini ve ilk yıl maaşını yıllık 110 bin dolara çıkaracağını açıklamıştı. Söz konusu birim geçen yıl rekor kâra imza atmıştı.

Citigroup, ikinci ve üçüncü yıl için yatırım bankacılarına 125 bin dolar ödeyecek.

İlginizi Çekebilir Gözler Merkez Bankası'nda: İşte faiz kararı öncesi son tahminler

İlginizi Çekebilir BAE ile swap anlaşması doları neden düşürmedi?

İlginizi Çekebilir İlaçlara yüzde 30'un üzerinde zam