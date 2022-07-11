Devlet üretimde dipte müdahalede zirvede

Kamuya ait santralerin elektrik üretimindeki payı yüzde 12’ye kadar gerilerken, piyasada fiyat istikrarının olmaması nedeniyle elektrik ticaretindeki pay yüzde 26’yı buluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Özelleştirme politikaları sonucu büyük kısmı özel sektöre devredilen elektrikte, kamunun payı gittikçe küçülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, nisan ayında Türkiye'de üretilen toplam elektriğin sadece yüzde 12.4'ünün kamuya ait santrallerden sağlandığı görüldü.

İSTİKRARSIZLIK VAR

Ancak özelleştirme sonrası hedeflerin tutmaması, piyasadaki fiyatların yüksekliği ve istikrarsızlığı nedeniyle kamunun toplam elektrik ticaretindeki payı yüzde 26 seviyesine ulaşıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, elektrik piyasasında oluşan fiyatların siyasi iktidar için çok ciddi bir risk haline geldiğini, serbest denilen piyasanın artık kamu kontrolünde olduğunu söyledi. Kamunun elindeki Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 21 olduğunu ifade eden Özdağ, ancak toplam üretim içindeki payının her yıl gerilediğini belirtti. EÜAŞ'ın kendi ürettiğinin dışında diğer serbest üretim şirketlerinden de elektrik alarak piyasaya ve kendi sorumluluğundaki kuruluşlara toptan satışlar yaptığını anlatan Özdağ, özel şirketlerin fiyatları belirlediği borsada kilovatsaati (kWh) 2 TL'yi aşan elektriğin EÜAŞ tarafından 31.9 kuruş/kWh üzerinden satıldığını kaydetti.

Enerji yoksulluğu riski büyüyor

“Adı serbest olan piyasanın o kadar da serbest bırakılamayacağına karar verildi” diyen Mehmet Özdağ, “Bütün bu gelişmeler ve içinde bulunduğumuz durum bize EÜAŞ'ın ülkemiz elektrik piyasasının en önemli faktörü olduğunu gösteriyor. EÜAŞ'ın yokluğunun ya da üretimdeki payının azalmasının bizim için enerji yoksunluğu anlamına geleceğini yaşayarak öğrenmiş oluyoruz” dedi.

Kamulaştırma ve enerji verimliliği için adım atılmalı

Enerji sektöründe yaşanan sorunlar için çözüm önerilerini sıralayan Mehmet Özdağ, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile teknolojilerinin bir an önce EÜAŞ'ın üretimde asli unsur haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut santrallerin özelleştirme sürecinin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Özdağ, şöyle konuştu: “Daha önce farklı yöntemlerle özelleştirilmiş, işletme hakkı devredilmiş ancak yüklenicisi tarafından şartları yerine getirilememiş santralların yeniden ve süratle kamulaştırılması, üretime kazandırılması ve belki de en önemlisi üretimde verimlilik esası ile üretim kayıplarının azaltılması, kapasite kullanım oranının artırılması için gerekli yatırımların önünün açılması gerekmektedir.”