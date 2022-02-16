Devletin rant vergisi hesabı 7 milyar dolar

Kanal İstanbul ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Plan değişiklikleriyle değeri artan parsellerden kamunun rant vergisi toplamak için 2 yıl önce yaptığı yasal düzenlemeyle devletin kanalın çevresine kurulacak Yenişehir’den 6-7 milyar dolar rant vergisi almayı planladığı ileri sürüldü.

Özlem GÜVEMLİ

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Konuyu gündeme taşıyan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, Yenişehir'den beklenen gelire ilişkin birkaç alternatif hesaplama modeli bulunduğunu aktardı. Ataman, yaklaşık inşaat maliyetinin metrekare başına 500 dolar, bölgede yer alan toplu konut projelerinin metrekare satış fiyatlarının da 3 bin dolar baz alınarak yapılan hesaplarda, imar artışının oranına göre 6-7 milyar dolar arasında kamuya aktarılacak imar rantı vergisi hesaplandığını öne sürdü.

‘VER PARAYI, YÜKSELT İMARI'

Ataman, “‘Kanal bahane rant şahane' demiştik, dediklerimiz çıkıyor. Özel proje alanlarını kendine ayıran kamunun, ilgili alanlarda kendisine 1.20 emsal vermesi vatandaşa ise 0.50 emsal vermesinin arkasındaki gerçek ortaya çıkmış oldu. Vatandaşa ver parayı yükselt imarı denilecek” dedi.

İmar rant vergisi ilk kez uygulanacak

– CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, AKP ile literatüre giren “imar rant vergisinin” ilk bilinen ve yaygın uygulamasının Kanal İstanbul'da görüleceğini söyledi. Ataman, “Birilerini zengin etmek için plan değişikliği yapılıyor ve devlet de payını alıyor. Bu asla kabul edilemez” dedi.