Dikili ağaçlar da satılıyor

Devletin elindeki değerli arsa ve arazilerden sonra şimdi de ormanlardaki canlı ağaçların satışı başladı. Bir günde ormandan 117 bin ağacı kesip satacaklar.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidara geldikleri günden bu yana Cumhuriyet mirası fabrikaları özelleştirip Hazine'ye ait arsa ve arazilerin satışına yönelen iktidar şimdi de ormanlardaki dikili ağaçların satışını hızlandırdı. Binlerce ağacın satışı için hemen her gün düzenlenen ihaleleri kazanan firmalar parayı peşin ödemek yerine vadeli ödemeyi seçerse Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 12'lik faiziyle taksitlere de bölebilecek.

Yangınlar yüzünden orman varlığının önemli bölümü kül olurken Orman Genel Müdürlüğü kısa aralıklarla yaptığı dikili ağaç satışını Isparta, Çanakkale ve Kütahya orman bölgelerindeki satış ilanlarıyla sürdürüyor. Kütahya'da 63 bin 560, Isparta'da 53 bin 496 ve Çanakkale'de 5 bin 36 olmak üzere 3 ildeki ormanlardan toplam 117 bin 56 adet dikili ağaç ihale yoluyla satılacak.

MERKEZ FAİZİYLE

İhalede oluşacak fiyat üzerinden yapılacak ağaç başı ödemeler peşin ya da taksitli olabilecek. Çanakkale ve Isparta'daki ihalelerde ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken en büyük satışın yapılacağı Kütahya'da taksitlendirme durumunda uygulanacak düşük faiz dikkat çekti. İhale ilanına göre ağaç bedelini vadeli ödemek isteyenlerin borcu yıllık yüzde 12 faizle taksitlendirilecek. Resmi yıllık enflasyonun yüzde 80'leri aştığı, ithal ağaç fiyatlarının sürekli değiştiği bir dönemde vadeli satışlara Merkez Bankası'nın gösterge faizi olan yıllık yüzde 12 faiz uygulanması kafalarda soru işareti bıraktı.

Avrupa'ya satılıyor iddiası

Ormanlardaki yanmış ve canlı dikili ağaçların satılması çeşitli iddialara yol açtı. CHP Milletvekili Mürsel Alban, yanan ağaçların metreküpü 150 TL gibi çok küçük bedellerle birilerine verildiğini, daha sonra ihaleyi alan firmanın aynı tomrukları metreküpü 700 Euro'dan Avrupa'ya sattığını iddia etmişti.