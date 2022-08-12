Diplomalı doktoralı işsizler ordusu

TÜİK’in verileri, lisans ve ön lisans mezunu gençlerin durumunun endişe verici bir tabloya dönüştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim seviyesinin giderek yükseldiğini gösterdi.

Başak KAYA

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, lisans ve ön lisans mezunu gençlerin durumunun endişe verici bir tabloya dönüştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim seviyesinin giderek yükseldiğini gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin üniversite mezunu gençlerin istihdam oranlarını, iş bulma sürelerini ve kazanç kategorilerini baz alarak TÜİK verileriyle hazırladığı raporda, “Türkiye'deki ekonomik şartlar ve eğitim sisteminin yara almasıyla birlikte literatüre genç işsiz, okumuş işsiz, diplomalı işsiz gibi kavramlar girdi” dedi. Rapora göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63 oldu. Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay ve ön lisans mezunlarında ise 14.8 ay olarak hesaplandı. Üniversite mezunlarının hiçbiri, mezun olduğu sene içerisinde iş bulamıyor. Bu da, gençlerimizin yaşadığı gelecek kaygısını haklı çıkarıyor.

AYLARCA ARIYOR

Raporda, “Lisans mezuniyet alanlarına göre, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 7.7 ay ile sağlıktır. Eğitim mezunları en erken 10.9 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 11 ay, bilişim ve iletişim teknolojileri 11.6 ay, hizmet sektörü 12.4 ayda iş bulabilmektedir. Ön lisans mezunlarında ise, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar, doğa bilimleri, matematik ve istatistik 12.7 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13.7'dır” denildi.

Sanatçının adı yok

Raporda şöyle denildi: “Müzikoloji, resim öğretmenliği gibi sanatın icra edildiği bölümlerin son sıralarda yer alması, ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen değeri yansıtmaktadır. Sanat emekçilerinin devlet eliyle desteklenmediği, maddi imkansızlık içinde olduğu bir gerçektir. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema sektörlerinde maddi kazanç çok azdır. Birçok medya kurumunda emekçiler, yol ve yemek ücreti de olmaksızın asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışmaktadır.”