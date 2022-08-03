DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 140’a dayandı

TÜİK'in temmuz ayı gıda enflasyonunu yüzde 94,65 olarak açıklamasının ardından araştırma yayınlayan DİSK-AR, TÜİK verilerinin farklı gelir gruplarını yansıtmadığını, dar gelirlinin gıda enflasyonunun temmuzda yüzde 140'a dayandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirlinin gıda enflasyonunun temmuz ayında yüzde 140’a dayandığını açıkladı.

DİSK-AR verilerine göre, temmuzda emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 120,6, en yoksul ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 122, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun enflasyonu ise yüzde 139,7 olarak gerçekleşti.

‘TÜİK VERİLERİ FARKLI GELİR GRUPLARINI YANSITMIYOR’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon 2022 Temmuz’da yıllık bazda yüzde 79,60 oranında artmıştı. Gıda enflasyonu ise temmuzda yüzde 94,65 oldu.

DİSK-AR’dan yapılan yazılı açıklamada, “TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir” denildi.

“Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

EN YOKSULUN HİSSETTİĞİ YÜZDE 140, EN ZENGİNİN YÜZDE 70

“Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 93,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 69,6 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 140 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 70 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu.

Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan yüzde 79,6 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7'lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 50 puan artırmış oldu.”

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