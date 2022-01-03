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DİSK-AR: ‘Gıda enflasyonu %64.6, asgari ücret ele geçmeden eridi’

TÜİK'in ardından DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Aralık ayı düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonunu açıkladı. Oran yüzde 64,6 olarak hesapladı.

Yayınlanma: 13:20 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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DİSK-AR: ‘Gıda enflasyonu %64.6, asgari ücret ele geçmeden eridi’

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi TÜİK’in ardından enflasyon tespitlerini açıkladı.

DİSK-AR’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

  • Emekçinin enflasyonu yüzde 65’e dayandı.
  • TÜİK’e göre göre gıda enflasyonu yüzde 43,8. DİSK-AR tarafından hesaplanan emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 55,8, en düşük yüzde 20’lik dilimin gıda enflasyonu yüzde 64,6!
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