DİSK-AR: ‘Gıda enflasyonu %64.6, asgari ücret ele geçmeden eridi’
TÜİK'in ardından DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Aralık ayı düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonunu açıkladı. Oran yüzde 64,6 olarak hesapladı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi TÜİK’in ardından enflasyon tespitlerini açıkladı.
DİSK-AR’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
- Emekçinin enflasyonu yüzde 65’e dayandı.
- TÜİK’e göre göre gıda enflasyonu yüzde 43,8. DİSK-AR tarafından hesaplanan emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 55,8, en düşük yüzde 20’lik dilimin gıda enflasyonu yüzde 64,6!
- Asgari ücret ele geçmeden eridi! Gıda enflasyonu zirvede!
- 2005’te 4 olan gıda enflasyonu 2021’de yüzde 43,8!