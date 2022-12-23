DİSK gelir vergisinde düzenleme talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda

Gelir vergisi oranında düzenlenme yapılması talebiyle çalışanlardan topladıkları imzaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na teslim eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelir vergisi oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz" dedi. Çerkezoğlu, Çalışma Bakanlığı önüne de giderek 2023 asgari ücretine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), ‘İnsanca ücret, vergide adalet’ sloganıyla başlattığı kampanyada, çalışanlardan imza topladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, imzaları teslim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geldi.

Bakanlık önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde pankartlar taşıyarak taleplerini dile getiren sloganlar attı.

İmzaları bakanlığa teslim eden Çerkezoğlu, “Bizim talebimiz, adaletli bir vergi sistemidir yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan; faizin, karın, rantın vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istiyoruz” dedi.

‘4 TANE SOMUT TALEBİMİZ VAR’

“Bunun için de 4 tane somut talebimiz var. Bu taleplerimizi bakanlığa ilettik” diyen Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

“Gelir vergisi oranının yüzde 10’a düşürülmesini istiyoruz. Vergi dilimi tarifeleri en az asgari ücrete yapılan artış kadar ya da yeniden değerleme oranı kadar arttırılmalıdır ki çalışanlar, hemen bir üst vergi dilimine girerek ücretlerinde kesinti yaşamasın. İşverenlere verilen SGK prim desteğinin işçilere de verilmesini ve damga vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz”

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Çerkezoğlu ve sendika üyeleri daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da geçti.

Burada 2023 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezoğlu, ücretlerin toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesi çağrısı yaptı ve “DİSK olarak diyoruz ki, asgari ücret değil toplu sözleşme. Toplu pazarlıkla ücretlerimizi belirlemek istiyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Asgari ücret 8 bin 500 lira gibi, bugün dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının ise çok çok uzağında belirlenerek milyonlarca işçi ve ailesi açıkça yoksulluğa mahkum edilmiş durumda.” (SOZCU.COM.TR, DHA)

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