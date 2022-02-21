Doğalgaz yardımına 3 günde 216 bin başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, Twitter’daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yanık, “Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bu arada, 450 ile 1150 TL arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.

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