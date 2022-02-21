Abone Ol

Doğalgaz yardımına 3 günde 216 bin başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Doğalgaz yardımına 3 günde 216 bin başvuru

Bakan Yanık, Twitter’daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yanık, “Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bu arada, 450 ile 1150 TL arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.

'Ekim ayında doğal gazımız bitecek' İlginizi Çekebilir 'Ekim ayında doğal gazımız bitecek'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile Derya Yanık doğalgaz e-devlet Ekonomi Erhan Usta İYİ Parti Twitter