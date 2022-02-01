Doğalgazda elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 zam

Doğalgazda, şubat ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı.

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BOTAŞ, 2022 yılı şubat ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

Tarifeye göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 6 bin 300 liraya çıkmış oldu.

Şubat ayında, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife ise sabit kaldı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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