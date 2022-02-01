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Doğalgazda elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 zam

Doğalgazda, şubat ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı.

Yayınlanma: 00:43 - 01 Şubat 2022 Güncellenme:
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Doğalgazda elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 zam

BOTAŞ, 2022 yılı şubat ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

Tarifeye göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 6 bin 300 liraya çıkmış oldu.

Şubat ayında, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife ise sabit kaldı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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