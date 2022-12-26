Dolar, borsa, altın.. 2023’te hangi yatırım aracı öne çıkacak?

2022 yılında yatırım araçlarının performansını hangi gelişmeler etkiledi? 2023 yılında reel getiri sağlayacak enstrümanlar neler? İşte piyasa uzmanlarının yeni yıl beklentileri..

Yarkın SUN

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Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında finansal yatırım araçlarının performasları arasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 200’e yaklaşan getiri oranı ile diğer enstrümanlardan oldukça pozitif ayrışarak enflasyon karşısında reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

Yıl başından bugüne bakıldığında Dolar/TL’nin getirisi yüzde 40 olurken Euro/TL ise yatırımcısına yüzde 32 getiri sundu. Ons Altın yatırımcısına yıl başından bugüne yüzde 1,71 kaybettirse de, döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak gram altın da son bir yılda yatırımcısına yüzde 38,58 kazanç sağladı.

Lider kripto para Bitcoin de dolar bazında yatırımcısına yıl başından bu güne yaklaşık yüzde 65 kaybettirdi.

2022’de küresel borsalar da yatırımcısını üzdü. Dow Jones endeksi yıl başından bu güne yüzde 8,63 düşerken S&P 500 yüzde 19,33 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise yaklaşık yüzde 33 geriledi.

Sozcu.com.tr’ye yatırım araçlarının 2022 yılına ilişkin performanslarını ve 2023 beklentilerini değerlendiren piyasa uzmanları Borsa İstanbul’daki getirinin önümüzdeki yıl bu seviyelerde olmayacağını düşünüyor.

Şirket kârlılıkları, ABD Merkez Bankası’nın para politikası, resesyon gibi etkenlerin yatırım araçlarının performansına yansıyacağını söyleyen analistler, altının ön plana çıkabileceğini, döviz kurlarının ise enflasyon oranında getiri sağlayabileceğini söylüyor.

‘2022 GİBİ PERFORMANS BORSADA ZOR’

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, yaptığı değerlendirmede 2022’de borsanın beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini belirterek, “Kur korumalı mevduat sistemi kuru baskılarken, ons altında yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi gram altın tarafında hissedildi” dedi.

2023 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Erbaş şu ifadeleri kullandı;

“2023 yılında Borsa İstanbul'un yıllık getirilerine baktığımızda 2022 gibi iyi performans gösterdiği yıllar sonrası getirilerin düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle yeni yılda 2022 gibi bir performansın Borsa İstanbul'da gerçekleşmesinin zor olduğunu, Merkez Bankası'nın yeni yılda faiz indirimlerine ara vereceğini, büyüme ivmesinin yurt içinde ve yurt dışında azalacağını, enflasyonun şirket bilançolarına etkisinin sınırlı kalacağını ve küresel piyasalarda yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyonun kısmen kalıcılık sağlayacağını düşündüğümüzden borsada geri çekilmelerin kalıcı olabileceğini düşünüyoruz.

Altın özellikle kurda yatay yukarı hareket devamı ve ons altında risk algısında yaşanabilecek bozulma ile gelebilecek talebin etkisi ile yükseliş beklentimize paralel ön plana çıkabilir. Kurda ise 2023 için enflasyona paralel yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyoruz”

ŞİRKETLERİN REEL KÂRINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu da 2022’de Borsa İstanbul’un müthiş bir performans gösterdiğini kaydederek, yılın en çok kazandıran aracın borsa olduğunu ifade etti.

Bunun temel nedeni olarak, düşük faiz-yüksek enflasyon ortamı ve şirket kârlılıklarındaki artışı gösteren Akkoyunlu, 2023 yılı beklentilerine ilişkin ise şöyle konuştu;

“İçinde bulunduğumuz ortamda düşük faiz-yüksek enflasyon formülünde bir değişikik yok. Baz etkisi ile düşüş göreceğiz ama 2023’te yüzde 40-50 enflasyon olsa, faizler yine düşük.

Yatırımcılar paralarını korumak isteyeceklerdir.

Ama 2023 biraz farklı olacak. Yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan maliyetler karşısında kur aynı oranda artmayınca, ihracatçılardan başlamak üzere şirket kârlılıkları etkilenecek. Enflasyona endeksli tahvillerden bankalar kâr elde etti ancak büyümenin de biraz daha yavaşlamasıyla 2023’te şirket kârlılıklarında reel anlamda yüzde 25’lere varan düşüş bekliyoruz”

‘KADEMELİ OLARAK KÂRLAR REALİZE EDİLMELİ’

Borsa İstanbul’un orta vadede doyum noktasına ulaştığını da kaydeden Akkoyunlu mart ayına kadar yükseliş trendinin devam edebileceğini kaydetti. Buna karşın yatırımcıların artık borsada elde ettiği kârları kademeli olarak realize etmeleri gerektiğinin altını çizerek diğer araçların performansına ilişkin şu değerlendirmeleri paylaştı;

“Önümüzdeki yıl borsadan çıkacak para eğer yatırımcılar satın alma yapmayacaksa altın, dolar, euro gibi yerlere gidebilir. Ama bu kadar bilinmez varken 2023’te şu yatırım aracı popüler olur demek iddialı olur. Yatırımcıların gelecek yıl da borsadan aynı getiriyi beklemeden risk iştahını biraz daha azaltmaları gerekiyor”

RESESYON DÖNEMLERİNDE DEĞERLİ METAL VURGUSU

ALB Yatırım Menkul Değerler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı da Borsa İstanbul’un dolar bazındaki performansının da yüzde 100 ile bu yılın öne çıkan yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

Sarı, küresel jeopolitik riskler ile altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme sonrası Fed’in faiz artırımlarının devreye girmesiyle 2022 yılında doların diğer enstrümanları baskıladığını aktardı.

2023 için beklentilerinde resesyon endişeleri ile değerli metallerden altın, gümüş, platin ve paladyumu ön plana çıkaran Sarı, şu ifadeleri kullandı;

“Gelecek yıl yatırımcıların beklentisi daha güvercin bir Fed ve faiz artırımlarının yüzde 5,23’te durarak, dolar endeksinin bir seviyede dengelenmesi. Ama Fed şahin duruşunu değiştirmiyor.

Bu yüzden piyasalarda resesyon beklentisi kuvvetlendi. 2023’te emtia fiyatlarını konuşacağız. Eski resesyon dönemlerini incelediğimizde dört değerli metalin değer kazandığını gözlemliyoruz”

‘YENİ YIL NEGATİF BAŞLAYIP OLUMLU BİTEBİLİR’

2022’nin merkez bankalarının faiz artırımları dolayısıyla bütün varlık fiyatları için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen de 2023’ün küresel borsalar ve varlık fiyatları açısından daha iyi bir yıl olacağı görüşünde.

Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyonda da gerileme ile aşağı yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyonlarını kapatması dolayısıyla ons altın fiyatlarında hızlı bir toparlanma görüldüğünü vurgulayan Ergezen, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü;

“2023 için yeni planlar yapılıyor. Faiz artış hızı yavaşlıyor ve dolar endeksindeki geri çekilme ile varlık fiyatları üzerindeki baskı azalıyor. Ama faizler yüksek kalacak ve resesyon neredeyse kaçınılmaz. O yüzden hem borsada hem de diğer enstrümanlarda seçici olunması gereken bir dönem.

Piyasalarda aşağı yönlü riskler azalsa da, yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyorum. Küresel borsalar eğer resesyon beklenenden daha şiddetli gerçekleşirse aşağı yönlü yeni bir dip yapabilir.

Ama 2023’ün özellikle ikinci yarısı çok pozitif geçecek. Yeni yıla negatif başlayıp yıl sonuna doğru pozitif tarafta kapatabiliriz”

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