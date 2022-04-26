Dolar iki yılın zirvesine yükseldi

Fed'in faiz artışlarında gaza basacağı beklentisi ve riskten kaçışla birlikte dolar endeksi, 2 yılı aşkın sürenin zirvesini gördü. Dolar/TL'de ise, kur korumalı mevduat ve Merkez Bankası'nın rezerv satışlarıyla görece istikrarlı seyir devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD doları güçlenmeye devam ediyor. ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksi, bugün 101,96'yı gördü ve Mart 2020 sonrasındaki iki yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı.

İngiliz Financial Times gazetesi (FT), ABD dolarının, Ocak 2015 sonrasındaki en iyi aylık performansına imza atma yolunda olduğuna işaret etti.

Dolar endeksinde son bir yıllık yükseliş yüzde 12’yi aştı.

FED VE GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELİŞ ETKİLİ

Doların güçlenmesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif parasal sıkılaşmaya gideceği yönünde artan beklentiler ve riskli varlıklardan kaçan uluslararası yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirilen ABD Hazine tahvillerine dönük artan talebi etkili oldu.

Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha agresif bir sıkılaşma politikası izleyeceği yönündeki beklentiler, doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesinde etkili oluyor.

Piyasada azalan risk iştahı ile birlikte son dönemde getirisi artan ABD Hazine tahvillerine dönük artan yabancı ilgisi de ABD dolarını güçlendiriyor. Kendi yerel para cinsinden varlıkları satan yatırımcılar, ABD doları cinsi güvenli varlıklara ilgi gösteriyor.

FED’İN GAZA BASMASI BEKLENİYOR

ABD'de martta tüketici enflasyonu yüzde 8,5'e yükselirken, faiz artışlarına geçen ay 25 baz puanla başlayan Fed'in faiz artışlarında ve bilanço küçültmede gaza basması ve 4 Mayıs'ta 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Sene başında Fed'in 2022 sonunda faizi yüzde 0,8'e yükselteceğini fiyatlayan vadeli işlemler, şu an yüzde 2,77'lik yıl sonu faizini fiyatlıyor.

DOLAR ENDEKSİ NEDİR?

ABD Doları Endeksi, ABD dolarının yabancı para sepetine göre değerinin bir ölçüsü olarak kullanılıyor.

ABD doları, diğer para birimlerine göre değer kazandığında endeks yükseliyor. Endekste Euro yüzde 57,6'lık, Japon yeni yüzde 13,6'lık, İngiliz sterlini yüzde 11,9'luk, Kanada doları yüzde 9,1'lik, İsveç kronu yüzde 4,2'lik, İsviçre frangı yüzde 3,6 ağırlığa sahip.

ABD'de faizlerin arttığı ve ekonominin diğer ülkelerden daha iyi performans gösterdiği dönemlerde genellikle ABD doları güçleniyor.

Küresel rezerv para olan dolar ayrıca, küresel kriz ya da Rusya'nın Ukrayna işgali gibi kargaşa dönemlerinde de, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte güçleniyor.

TÜRKİYE’DE KUR NEDEN SAKİN?

Türkiye’de eylül-aralık dönemindeki faiz indirimleriyle birlikte dolar kuru 8,30’dan 18,30’a yükselmiş, 20 Aralık’ta kur korumalı mevduat uygulamasının başlaması ve Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv satışlarıyla kur geri çekilmişti.

Bugün 14,79’u gören dolar/TL, bir süredir 14,50 ile 14,80 aralığında görece istikrarlı hareket ediyor.

Kur korumalı TL mevduat (KKM) miktarı, 15 Nisan itibarıyla 756,6 milyar TL’ye yükselirken, bu ürünün kamuya maliyetinin giderek artması bekleniyor.

İhracat gelirlerinin yüzde 40’ı, kur korumalı mevduata geçiş ve reeskont kredileri üzerinden döviz toplayan TCMB’nin örtülü rezerv satışları, kurun istikrarlı seyrinde etkili oluyor.

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