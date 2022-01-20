Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Ocak 2022

Dolar bugün 20 Ocak Perşembe günü 13.50 TL'den işlem görüyor. TCMB faiz kararı beklenirken, faizlerin sabit bırakılacağına büyük ihtimal veriliyor. TCMB faiz kararı sonrası dolar kurunda oynaklığın arttığını görülebilir. Dolar, bugün 08:30 itibariyle 13,45’li seviyelerden işlem görüyordu.

Sozcu.com.tr

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Önceki işlem gününde 13.4415 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.08 olarak gerçekleşti. Faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin Dolar/TL'yi aşağı yönlü baskıladığı görülüyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 52.67 seviyesinde iken momentumu 100.14 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.50 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.350 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 20 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Ocak 2022 dolar yorumları: Teknik göstergeler, kurda yaklaşık son iki haftadır etkili olan 13,00 – 14,00 bandının kısa vadede etkili olmaya devam edebileceğinin sinyalimi veriyor. Kurda anlamlı bir geri çekilme hareketinin görülebilmesi için 13,00 seviyesi altının hedef alınması ve ardından bugün itibariyle 12,80 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması önem arz ediyor. Bu ortalamanın atlında ise yine bugün itibariyle 10,85 seviyesine denk gelen 100 günlük ortalama yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13,95, 14,45 ve 14,85 dirençlerini izlemeye devam ediyoruz.

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