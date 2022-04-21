Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Nisan 2022

Dolar 21 Nisan Perşembe günü 14.68 TL'den işlem görüyor. Haftaya 14.60 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde sınırlı yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi.

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Kurda son iki gündür 14,65 TL üzerinde kapanışlar gerçekleşse de yukarı yönlü hareketler sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu sabah yine 14,65TL üzerinde güne başlangıç yaptık, yurt içinde tüketici güveni ve TCMB PPK toplantı özeti açıklanacak. ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları, CB öncü göstergeler, Philadelphia Fed imalat endeksi ve Powell IMF panelinde yapacağı konuşma takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.468 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Nisan 2022 dolar yorumları: Dolar/TL on bir haftadır yükselen bir trend kanalı içinde işlem görmekte. 22 günlük hareketli ortalama 14.70 direncini yakından takip edeceğimiz kurda, bu seviyenin geçilmesi ile 14.85-15.00 bandına ivmelenme görülebilir. Olası geri çekilmelerde 14.63 altında 50 günlük hareketli ortalama 14.36'ya düşüş hız kazanabilir.