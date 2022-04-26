Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Nisan 2022

Dolar 26 Nisan 2022 Salı günü 14.78 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda sınırlı da olsa yükseliş hareketi yaşanmaya devam ediyor. Özellikle doların küresel çapta güçlü duruşunu devam ettirmesiyle günü 0.22% yükseliş ile 14.77 seviyesinden tamamladı.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini hızlandıran dolar endeksi 101,85 seviyesine ulaşarak son iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Dolar endeksindeki hızlanan yükseliş ile birlikte dün GoÜ para birimleri satış baskısına maruz kalırken, TL'nin dolar karşısında %0,24'lük görece sınırlı bir kayıpla üst sırada yer aldığı izlendi. Bununla birlikte gün içi en yüksek 14,78 seviyesine kadar ulaşan USDTRY paritesi, günü 14,77 civarından sınırlı bir yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 604 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %21,73'e hafif bir gerileme kaydetti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.478 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Nisan 2022 Dolar yorumları: Dolar kuru bugün erken kotasyonlarda 14,7750 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise kazançlarını koruduğu ve 101,60 seviyesinde bulunduğu izleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %2,85 civarında hareket ettiği gözleniyor. Teknik olarak kurda günlük grafikteki yükseliş kanalını takip etmeye devam ediyoruz (aşağıdaki grafikte kırmızı kanal). Söz konusu kanalın alt ve üst çizgilerini göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 14,50 – 15,50 bandını bu hafta itibariyle 14,65 – 15,65 olarak revize edildi.

Teknik göstergeler kurun 14,65 altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 15,65 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor.