Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Şubat 2022

Dolar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 13.87 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Rusya Ukrayna savaşı için müzakere söylentileri etkisiyle 1.69% düşüş yaşayarak önceki günü 13.69 seviyesinde tamamladı. Fakat hafta sonu savaşın tekrar alevlenmesi ve Rusya'ya yaptırımlar TL üzerindeki riskleri tekrardan canlandırdı ve dolar güne 14 TL üzerinde başladı.

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Geçtiğimiz haftayı 13.69 seviyelerinde kapatan USDTRY paritesi yeni haftaya 14.02 seviyelerinde başlangıç yaptı. Küresel bazda gözler Rusya-Ukrayna savaşlarında ve bu savaş gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde sert baskılar oluşmasına neden oluyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.87 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.387 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Şubat 2022 Dolar yorumları: DolarTL geçen haftayı 13.95 seviyesinin altında sonlandırmasının ardından, yeni haftada 13.95 seviyesinin üzerine yükseldi. 13.95 seviyesi üzerindeki seyirlerin devamında 14.13 ve 14.23 direnç seviyeleri takip edilecek. 14.23 seviyesi de aşılırsa yükseliş eğilimi yukarıda 14.45 seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 13.95 seviyesi altında seyirlerin görülmesi gerekiyor. 13.95 altındaki geri çekilmelerin 13.80 seviyesi yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.