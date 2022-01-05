Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022

Dolar bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba günü 13.41 TL'den işlem görüyor. Yeni yılın ilk haftasına 13.34 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. İlk işlem gününde yukarı yönlü hareketlenmeler ile 13.90 seviyeleri test edildi ve ardından bir miktar gevşemeler gerçekleşti.

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Dolar kuru dün haftanın ilk gününe göre daha sakin bir seyir izleyerek 13 – 13.60 aralığında dalgalanmasını sürdürdü. Bu sabah kurda işlemler 13.41 seviyesinden geçiyor. Dolar kuru 11 ile 14 arasında dalgalanmasını sürdürebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı mevduat uygulamasına geçilmesiyle kurdaki köpüğün alındığını belirtirken yükselen enflasyonun da köpüğü alınacak açıklamasında bulundu. Bu noktada kur korumalı mevduat gibi yeni enstrümanların da devreye girebileceği değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunduğunu söyledi.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.41 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.341 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Ocak 2022 dolar yorumları: Önceki işlem gününde 13.4392 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.12 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 55.01 seviyesinde iken momentumu 99.96 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 13.4463 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 13.5184, 13.5975 ve 13.6696 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13.3672, 13.2951 ve 13.2160 destek seviyeleri olarak izlenecektir.