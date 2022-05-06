Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Mayıs 2022

Dolar 6 Mayıs Cuma günü 14.90 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bayram dönüşü geçtiğimiz işlem gününde doların küresel çapta tekrardan yükselişe geçmesiyle sınırlı yükseliş hareketini devam ettirdi ve günü 0.85% artışla 14.86 seviyesinden tamamladı.

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Güne 14.88 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyonist bakıların gölgesinde uzunca bir süre devam eden yatay seyrini devam ettirmektedir. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam etmektedir. Geçen haftalarda ABD enflasyonu beklentilere paralel olarak yıllık bazda %8.5, aylık bazda ise %1.2 olarak açıklandı. FED bu enflasyonist baskıların gölgesinde faiz oranını 50 baz puan artırdı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.90 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.490 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 6 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Mayıs Nisan 2022 Dolar yorumları: Dolar kuru dünkü yükselişin ardından bu sabah 14.86 seviyesinde seyrini sürdürüyor. DolarTL'nin 22 günlük hareketli ortalama olan 14.73 seviyesinden destek aldığı takip ediliyor. Yukarıda ise 14.91 direnç seviyesi izlenmektedir. 14.91 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda 15.00 seviyesine yönelik yükselişler takip edilebilir. 14.85 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 14.73 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.