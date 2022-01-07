Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Ocak 2022

Dolar bugün 7 Ocak Cuma günü 13.85 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru 13.40 ve 14 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Fed tutanaklarının ardından Fed’in beklentilerin öncesinde faiz artırımına gidebileceği görüşünün artması dolar güçlendiriyor.

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Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 13.8646 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.19 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 57.86 seviyesinde iken momentumu 113.64 seviyesinde.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.85 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.385 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Ocak 2022 Dolar yorumları: Kurda 13,90TL direnç bölgesi dün tekrar test edildi ve gün genelinde yukarı yönlü baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD'de ise TDI veri seti önemle takip edilecek. Genel olarak dolar eneksinde yatay hareket devam ederken kur tarafında yukarı yönlü baskının azalarak da olsa devam etmesini bekliyoruz.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,85 ve 13,96 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,65 ve 13,45 destek seviyeleri takip edilebilir.