Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Şubat 2022

Dolar, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü 13.54 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 13,26 – 13,62 aralığında hareket etti. Enflasyon verilerinin ardından 13,62 ile haftanın en yüksek seviyesi görüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL'yi aşağı yönde baskılıyor. Önceki işlem gününde 13.5633 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.01 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 53.93 seviyesinde iken momentumu 101.36 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.354 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Şubat 2022 Dolar yorumları: DolarTL son 3 haftadır 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Cuma günü 13.56 seviyesine yükselen dolar kuru, bu sabah da 13.56 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir.