Dünya Bankası: Enerji ve gıdada rekor fiyatlar sürecek

Dünya Bankası, emtia piyasası ile ilgili yayınladığı raporda gıda ve enerjide yüksek fiyatların bu yıl da süreceğini, buğday ve petrolde fiyat şoklarının devam edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası’nın Emtia Piyasaları Görünümü raporuna göre, Ukrayna’daki savaş emtia fiyatlarını 2024’ün sonuna kadar rekor seviyelerde tutacak şekilde değiştirdi.

Raporda savaşın emtia piyasalarında büyük bir şok yarattığı belirtilerek küresel ticaret, üretim ve tüketim kalıplarının değiştiği belirtildi. Raporda son iki yılda enerji fiyatlarındaki artışın 1973 petrol krizinden bu yana yaşanan en büyük artış olduğu hatırlatıldı. Gıda ve gübrede ise 2008 yılından bu yana en yüksek artışın gerçekleştiği aktarıldı.

Raporda enerji fiyatlarının 2023 ve 2024’te yaşayacağı gevşemeden önce yıllık yüzde 50’den fazla artması beklendiği belirtildi. Tarım ürünleri ve metallerde yaşanacak artışın da yıllık yüzde 20’leri bulacağı aktarıldı.

PETROL, BUĞDAY VE METAL FİYATLARI ARTACAK

Dünya Bankası ayrıca çeşitli emtialar için fiyat tahminlerini paylaştı. Buna göre petrolün 2022 ortalamasının varil başına 100 dolar olacağı, 2003’te ise 92 dolar olacağı tahmininde bulunuldu.

Buğday fiyatlarının 2022’de yıllık yüzde 40’tan fazla artarak bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı, metal fiyatlarının da yüzde 16 artacağı öngörüldü.

70’LERDEN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK ŞOK

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Indermit Gill, “Bu 1970’lerden beri yaşadığımız en büyük emtia şoku. 70’lerde olduğu gibi, gıda, yakıt ve gübre ticaretinde kısıtlamaların artmasıyla şok daha da ağırlaşıyor” dedi.

Bu gelişmelerin stagflasyon endişelerini yükseltmeye başladığını belirten Gill, “Politika yapıcılar, ülke içinde ekonomik büyümeyi artırmak için her fırsatı değerlendirmeli ve küresel ekonomiye zarar verecek eylemlerden kaçınmalıdır” diye konuştu.

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