Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda krizinin insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gıda krizi konusunda uyarılarda bulundu.

BBC’ye konuşan Malpass, gıda fiyatlarının rekor düzeyde artmasının yüz milyonlarca kişiyi yoksulluğa ittiğini ve yetersiz beslenenlerin sayısının da hızla arttığını belirtti. Dünya Bankası’nın gıda fiyatlarında yüzde 37’lik dev bir sıçrama olabileceğini hesapladığı belirtildi.

Washington’daki IMF-Dünya Bankası toplantılarının oturum aralarında konuşan Malpass, “Bu bir insani felaket. Beslenme düşüyor. Ama aynı zamanda bu konuda hiçbir şey yapamayan hükümetler için siyasi bir mücadele alanı haline geliyor. Buna onlar sebep olmadı ve fiyatların yükseldiğini görüyorlar” dedi.

HERKESE YETECEK KADAR GIDA VAR

Malpass ayrıca dünyada herkesi beslemeye yetecek kadar gıda olduğunu ve küresel stokların tarihsel standartlara göre fazla olduğunu, ancak gıdayı ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak için bir paylaşım veya satış süreci olması gerektiğini söyledi.

Fiyat artışlarının yağ, tahıl, mısır ve buğdayı etkilediğini belirten Malpass, hükümetlerin en yoksul insanlar için hedeflenen gıda yardımının yanı sıra, dünya genelinde gübre ve gıda arzını artırmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

BORÇ KRİZİNE KARŞI UYARDI

Malpass ayrıca gelişmekte olan ülkelerin borç krizi konusunda endişelenmek gerektiğini belirterek bu ülkelerin pandemi döneminde biriken borçlarını ödeyememelerinin “kriz içinde krize” yol açabileceği uyarısında bulundu.

IMF ve Dünya Bankası toplantılarında gelişmekte olan ekonomilere, pandemi sürecini aşmalarına yardımcı olmaları için aldıkları borçların ödenmesi konusunda endişelenmemeleri gerektiği mesajı verilmişti.

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