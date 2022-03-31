Abone Ol

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi

Dünya Bankası, Türkiye'nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolar kredi sağlayacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi

Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolar kredi sağlayacak.

Dünya Bankası dün yaptığı açıklamada, “Daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörünü desteklemek ve ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’ye sağlanacak olan 341.27 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı” denildi.

Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veterinerin doğrudan yararlanması öngörülüyor. (REUTERS)

EBRD Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisini yüzde 2'ye düşürdü İlginizi Çekebilir EBRD Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisini yüzde 2'ye düşürdü ABD ekonomisi krize mi giriyor? İlginizi Çekebilir ABD ekonomisi krize mi giriyor?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD büyüme Dolar Dünya Ekonomi Reuters Türkiye