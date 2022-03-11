Dünya çapında gıda fiyatları savaş nedeniyle daha da artacak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda ve yem fiyatlarının Ukrayna'daki savaş nedeniyle yüzde 8 ile 22 arasında artış gösterebileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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FAO uluslararası gıda ve yem fiyatlarının Ukrayna’daki savaş nedeniyle yüzde 8 ila 22 arasında artabileceğini ve bu nedenle dünya genelinde yetersiz beslenme sorunu yaşayanların sayısının yükselebileceğini açıkladı.

Rusya’nın ve Ukrayna’nın gıda ihracatına yönelik belirsizlik devam ederken FAO, Ukrayna’nın çatışma sırasında hasat yapıp yapmayacağının net olmadığını açıkladı. Ukrayna da dünyanın başlıca tahıl ve bitkisel yağ üretici ve ihracatçılarından biri konumunda ancak yetkililer ve çiftçiler işgal nedeniyle 2022 hasadında ve ihracatında düşüş yaşanacağını tahmin ediyorlar.

FAO verilerine göre Rusya’nın dünyanın en büyük, Ukrayna ise beşinci büyük tarımsal ürün ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ve Ukrayna birlikte dünya arpa arzının yüzde 19’unu, buğdayın yüzde 14’ünü ve mısırın yüzde 4’ünü sağlayarak, küresel tahıl ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

UKRAYNA’DA ÜRETİM DÜŞECEK

Öte yandan Ukrayna'nın Ziraat Üreticileri Sendikası Başkan Yardımcısı Denys Marchuk da Rusya'nın işgali nedeniyle 2022 yılında muhtemelen mısır, ayçiçeği ve kolza üretiminde düşüş yaşanacağını açıkladı.

Marchuk, yerel televizyona yaptığı açıklamada, “Yazın hasadı beklenen bahar mahsulleri önemli kazandı çünkü (ileride) ne yaşanacağını bilemiyoruz” dedi. Marchuk, “Nüfusun ve ordunun beslenebilmesi için karabuğday, bezelye ve Ukrayna'ya gıda sağlanması için hasat edilebilecek ürünlere öncelik verilecek” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHKİLEYE ATIYOR

Ukrayna’daki çatışma ayrıca yerel nüfus üzerinde de olumsuz etki yapacak. Tarımsal üretimin kısıtlanması ve ekonomik faaliyetin sınırlanması sonucunda gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmede artışlar olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Rusya ekonomisinin bozulması da o ülkedeki düşük gelirli kişileri etkileyebilir. Ruble’deki tarihi değer kaybı ile birlikte ülkenin ekonomik durgunluğa girmesi ve tedarik zincirinin bozulması sonucu yaşanacak olumsuz gelişmeler bu ülkede yaşayan alt gelir grubundan kesimleri olumsuz olumsuz etikileyecek.

EN ÇOK SAVUNMASIZ ÜLKELER ETKİLENECEK

Üretimin düşmesinin ve tedarik zincirlerinin aksamasının gıda fiyatlarını artırması beklenirken gıda enflasyondaki artışın en çok dar gelirli haneleri etkileyeceği düşünülüyor. Hane halkı tüketimi içerisinde gıda ve temel ihtiyaçların payının fazla olduğu kesimler gıda enflasyonundan en çok etkilenen toplumsal kesimlerin başında geliyor.

Ayrıca çatışmaların sürmesinin ekonomik olarak savunmasız ülkelerin zararına olması bekleniyor. FAO’nun simülasyonlarına göre böyle bir senaryo altında, küresel olarak yetersiz beslenen insan sayısının 2022/23’te 8 ila 13 milyon kişi artabileceği, en belirgin artışların Asya-Pasifik’te ve Afrika’da gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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