“Dünya dört nala ayı piyasasına giriyor”

Rusya ile Batı gerginliğinin mali piyasaları vuracağını söyleyen Yeşilada, 2008’deki büyük finansal krizden bu yana en derin ayı piyasasının yaşanacağını söyledi.

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Ukrayna'nın karşı saldırısının Ukrayna-Rusya savaşında tüm hesapları bozduğunu, Ukrayna savaşı kazanamayacak olsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kaybettiğini savunan Ekonomist Atilla Yeşilada, “Rusya ile Batı arasındaki gerginlik önce ekonomiyi ondan sonra da mali piyasaları vuracak” diye konuştu.

TEK SEÇENEK

Artunç Kocabalkan ile haftalık söyleşisinde gündemi değerlendiren Yeşilada, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan ekonomik yaptırımların olumsuz etkilerine dikkat çekerken, “Bu kış dünya piyasalarında çok ciddi bir kış yaşanacak” ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı artık ele geçirmesi veya Batı'dan koparmasının söz konusu olmadığını, Avrupa'nın enerji ambargoları karşısında teslim olmayacağını belirten Yeşilada, “Ne ABD'nin ne de Avrupa'nın Rusya'nın enerji şantajına boyun eğmesi beklenemez. Silah sevkiyatını artıracaklar ve bu kışı ne fedakarlık gerekirse gereksin katlanarak geçirecekler ve bu piyasa fiyatlamalarında yok. Rusya'nın da tek bir seçeneği var gübreden uranyuma kadar tekelinde olan ne varsa, bunları kısarak şantaj yapmak böyle karanlık bir noktaya geldik. Son 15 yılın ciddi ayı senaryolarından birinin yaşanacağına dair öngörümün kilit noktarından biri bu” değerlendirmesini yaptı.

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası, piyasaların ekonomik olarak zora düştüğü belirli dönemler için kullanılan bir terimdir. Ayı piyasası söz konusu olduğunda, fiyatların uzun süreli düşüş eğiliminde olacağı öngörülür. Piyasalarda yüzde 20 oranında düşüşün söz konusu olması, ayı piyasasının göstergesidir.