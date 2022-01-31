Dünyanın en büyük varlık fonunun patronu uyardı: Kalıcı yüksek enflasyon getirileri vuracak

1,3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, kalıcı yüksek enflasyonun hisse ve tahvil getirilerini vuracağı uyarısında bulunarak "Önümüzde çok daha zor zamanlar var, bir sona geliyor olabiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Norveç Varlık Fonu CEO'su Nicolai Tangen, kalıcı yüksek enflasyonunun getirileri vuracağı uyarısında bulundu.

2021'de yüzde 14,5 ile tarihindeki en yüksek dördüncü getiri oranına ulaşan ve 2008'deki küresel krizden bu yana getirilerini sürekli yükselten fonun patronu, “Bu sona erebilir” dedi.

‘UZUN SÜRE DÜŞÜK GETİRİLER GÖREBİLİRİZ’

Tangen, “Aşırı düşük faiz oranları, çok yüksek hisse piyasası ve birçok ülkede hızlanan enflasyonla önümüzde çok daha zor zamanlar var, uzun bir süre düşük getiriler görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon oranlarındaki keskin artışlar ekonominin kalıcı özelliği haline geldikçe hisse senetleri ve tahvillerin olumsuz etkileneceğini belirten Tangen, yatırımcıların yıllar boyunca düşük getiriyle karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

1,3 trilyon dolarlık varlığa sahip dünyanın en büyük varlık fonunu yöneten Tangen, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, dünya yüksek talep ve tedarik zincirlerindeki bozulmalarla karşı karşıya iken enflasyonun beklenenden daha güçlü olabileceğini düşündüğünü, yüksek enflasyonun önümüzdeki yıllarda tahvil ve hisse senetlerini vurmaya devam edeceğini söyledi.

Gelişmiş ülkeler son 20 yılın en yüksek enflasyon oranlarına ulaşırken, ABD oran yüzde 7 ile 39 yılın zirvesinde bulunuyor.

Gıda, nakliye, metal, enerji fiyatlarının hızla arttığını, ücretlerde de artış işaretleri gördüklerini belirten Tangen, piyasada enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı yönündeki beklentilere karşı, emeklilik ve istifanın daha fazla insan tarafından tercih edilmesi dahil bir dizi faktörün fiyatlardaki artışın kalıcı olabileceği yönündeki görüşünü güçlendirdiğini dile getirdi.

‘ALTERNATİF YATIRIMLAR ÖNE ÇIKACAK’

AQR Capital Management şirketi, yüzde 60 hisse, yüzde 40 tahvil içeren klasik dengeli bir portföyün önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında yıllık yüzde 2'lik reel getiriye sahip olacağını öngörüyor. Bu reel getiri oranı, geçen yüzyıldaki yaklaşık yüzde 5'lik ortalamanın yarısının bile altında.

Haberde, büyük yatırımcıların, hedge fon, girişim sermayeleri ve emlak gibi alternatif yatırım stratejileriyle getirilerini güçlendirmeleri gerektiği vurgulandı. Söz konusu alternatif yatırım sektörünün varlıklarının 2021'de 13,3 trilyon dolara ulaştığı, 2026 sonunda 23,2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

2021’DE 177 MİLYAR DOLAR KÂR AÇIKLADI

Norveç Varlık Fonu’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, 2021'de fonun yatırım getirisinin yüzde 14,5 olduğu, bunun da 1,58 trilyon Norveç kronuna (176,8 milyar dolar) denk geldiği belirtilmişti. Bu rakam, fonun 2019’daki 1,69 trilyon kronluk getirisinin ardından tarihteki en yüksek getiri oldu.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 20,8 getiri sağladığı, piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla 12,34 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 378 milyar dolar) olduğu belirtilmişti.

Norveç Varlık Fonu, 2021'de sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 1,9 zarar yazarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 13,6 getiri elde etti.

PETROL VE GAZ GELİRLERİNİ YÖNETİYOR

Norveç Varlık Fonu, 1990’dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 123'den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,4’ünü elinde tutuyor.

Geçen yıl fonun getirilerine en büyük katkıyı Microsoft, Alphabet ve Apple hisselerine yapılan yatırımlar sağladı.

EN FAZLA GETİRİ ABD’DEN

Ülke bazında, ABD’deki yatırımlar 960 milyar Norveç kronu (107 milyar dolar) getiriyle en fazla katkıyı sağlarken, onu 112 milyar Norveç kronu (12,5 milyar dolar) ile İngiltere izledi.

Norveç'in nüfusu 5,4 milyon olarak hesaplanırken, ülkede fondan kişi başına 244 bin dolar düşüyor.

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