ECB Başkanı’ndan şahin mesajlar: Faizler nötr seviyenin üzerine çıkabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizleri nötr seviyenin üzerine çıkarabileceklerine işaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün ECB’nin, talebi düşürmek ve kabul edilemez seviyelere tırmanan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranını ekonomik büyümeyi kısıtlayacak seviyeye yükseltmesi gerekebileceğini söyledi.

ECB bir süredir tarihi hızda faiz artırıyor olsa da da enflasyon da yükselişini sürdürüyor. Buna ek olarak, politika yapıcıların odaklandığı uzun vadeli enflasyon beklentileri de merkez bankasının yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmaya başladı.

Lagarde dünkü konuşmasında, “Eğer yüksek enflasyonun uzun vadeli enflasyon hedeflerini hareket ettirmeye başladığına dair kanıt görülürse, enflasyon hedefimize uyan faiz oranı kısıtlayıcı olacaktır” dedi.

ECB’NİN TALEBİ BASKILAMASI GEREKEBİLİR

Lagarde, yüksek enerji fiyatlarından doğan arz krizi bloğun üretim potansiyelini düşürdüğü takdirde ECB’nin talebi düşürmesi gerekeceğini ekledi.

Politika yapıcılar uzun süredir, faiz oranları ekonomik büyümeyi teşvik etmeyen ve kısıtlamayan “nötr” seviyeye geldiğinde ECB’nin faiz artırımlarını durduracağını tahmin ediyordu. Fakat sayıları gitgide artan faiz belirleyici yetkililer, faizlerin nötr seviyelerin üzerine çıkması gerekeceğini ifade ediyor.

Nötr faiz seviyesi yüzde 1,5 ile yüzde 2 bandında görülürken bu rakam ECB’nin yüzde 0,75 mevduat faizinin epey üzerinde kalıyor.

Lagarde orta vadede beklentilerin enflasyon hedefine “kısmen” bağlı kaldığını belirtti, ama bu durumun süreceğini varsaymanın “akıllıca olmayacağını” da ekledi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında