Edirne’de satılan karpuzu Bulgar turistler alıyor

Kilosunun 20 TL olması nedeniyle Edirneli vatandaşlar diğer ürünler gibi karpuz almakta da zorlanıyor. Ancak Bulgar levasının TL karşısında hızla değer kazanması üzerine kente akın eden Bulgar turistler karpuz satıcılarını sevindiriyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “2010'da 1 TL'ye 1 leva alınır hale geldi. Şimdi 9 TL'ye 1 leva alınıyor. AKP'nin iktidarda olduğu 20 yılda Türk lirası Bulgar parası karşısında 18 kat değer kaybetti” dedi.

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Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı önüne giden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bölgedeki bir karpuz satıcısı ile sohbet etti.

Türk vatandaşların yüksek fiyat nedeniyle karpuz alamadığını belirten satıcı, alıcıların sadece Bulgar turistler olduğunu söyledi. CHP'li Gaytancıoğlu durumu şu sözlerle özetledi:

– Karpuz mevsimi geldi, daha Adana karpuzu bile çıkmadan İran’dan ithal karpuz ülkemize geldi. Şu sıralarda kilosu 20 TL’den satılıyor. Gelin görün ki, bu fiyatlardan karpuz alanlar neredeyse sadece Bulgar turistler.

– Konuştuğumuz karpuz satıcısı Nurullah kardeşimiz, karpuz tezgahını Edirne merkezine açmamış, Bulgar turistlerin dönüş yolu olan Kapıkule Gümrük Kapısı yoluna açmış. Burada büyüklüğüne göre 15-20-2 levaya (130-80 TL) arası karpuz satıyor. 2002 yılında 1 TL’ye 2 leva alınıyordu. 2010’da 1 TL’ye 1 leva alınır hale geldi. Şimdi 9 TL’ye 1 leva alınıyor. Yani AKP’nin iktidar olduğu 20 yılda Türk lirası Bulgar parası karşısında 18 kat değer kaybetti.

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