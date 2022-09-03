Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon ile üniversite düzeyinde de 8 milyon öğrencinin okulların açılmasını beklediğini, bu yıl eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alışverişten 40 milyar lira civarında ciro tahmin edildiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere, eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarın okulların açılmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Palandöken, “Bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar TL harcama yapılıyor” dedi.

VELİLERE ‘KIRTASİYE MALZEMESİ’ UYARISI

Okulların açılmasına kısa bir süre kala piyasadaki hareketlilikle birlikte artan kırtasiye alışverişleri konusunda velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Palandöken, “Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebiliyor” dedi.

“Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

‘CE BELGESİ OLMAYAN ÜRÜNLERE DİKKAT’

“Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı.

Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli.

Vatandaşlarımız bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnafımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur.” (AA)

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