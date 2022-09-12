Eğitim giderlerini devlet karşılasın

Yaklaşık 46 milyon dar gelirli aile, okula giden öğrencilerinin eğitim ve gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüketici Hakları Derneği (THD) Cumhuriyet tarihinin en ağır açlık ve yoksulluk sorununun yaşandığını belirterek dar gelirli tüm aile çocuklarının eğitim ve gıda ihtiyacını devletin karşılaması gerektiğini bildirdi.

AÇLIK YAŞANIYOR

THD Başkanı Turhan Çakar, açlık ve yoksulluktaki artış yüzünden ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan çocukların ve gençlerin eğitim alamaz haline geldiğini söyledi.

Çakar, “Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenememesi başarılarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, dar gelirli, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan aile çocuklarının tüm eğitim ve beslenme giderleri sosyal devlet ve kamu yararı anlayışı gereğince devlet tarafından karşılanmalıdır” önerisinde bulundu.

Çakar, ağustos itibarıyla 22 bin 442 liranın altında aylık geliri olan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk, 6 bin 890 liranın altında geliri olanların da açlık yaşadığına dikkat çekerken, sayıları 46 milyona dayanan dar gelirli ailenin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çakar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır. Ailelerin yarıdan daha fazlası çaresiz durumdadır. Açlık sınırının altında geliri olan aileler ilkokul, ortaokul veya liseye giden çocuklarını ne servisle okula gönderebilecekler ne de öğle yemeği giderini karşılayabileceklerdir. Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenememesi başarılarını olumsuz etkilerken eğitimlerine de engel olmaktadır.”

Öğrenci başına 7 bin TL gider

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin öğrenim giderlerinin olağanüstü arttığını belirten THD Başkanı Turhan Çakar, devlet okuluna gönderilen öğrencilerin aylık servis ve öğle yemeği giderinin bin 200 TL, üniversiteyi ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin aylık giderinin de 7 bin lirayı aştığını bildirdi.