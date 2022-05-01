Ekonomi tam bir yapboz tahtasına döndü

Her gün yeni bir düzenleme ile ekonomide oyunun kurallarının değiştiğine dikkat çeken Yeşilada, “Bu kaosun üstüne dışsal şokları da eklersek, resesyon kaçınılmaz” dedi.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, “Pandemi döneminde konjonktürel ekonomi politikası da raydan çıktı. Dikkat edin, ekonomi tam bir yap-boz tahtası” dedi. Artan cari açık ve azalan rezervler nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) yabancıdan döviz arayışına girdiği iddia ediliyor. Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Merkez Bankası, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz elde etmeyi planlıyor. Plana göre swap kanalıyla yabancıya aldığı TL ile en az iki yıl vadeli tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da yüzde 4 faiz verilmesi planlanıyor.

KAPALI KAMBİYO REJİMİ

Gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada'ya göre Türkiye eğer Bloomberg'in iddia ettiği gibi TL devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alana yıllık yüzde 4 dolar getiri sunarsa, yani o kaynaktan para gelse dahi, CDS'ler 600'den 900 puanlara fırlar, FX (döviz ticareti) borçlanma maliyetleri taşınmaz olur. Türkiye ekonomisinin 2016'dan bu yana sürekli yapısal olarak kırılganlaştırıldığını ifade eden Yeşilada, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Pandemi döneminde konjonktürel ekonomi politikası da raydan çıktı. Dikkat edin, ekonomi tam bir yap-boz tahtası. Her gün yeni bir genelge ya da kararname ile ticaret ve finans dünyasının oyun kuralları yeniden yazılıyor. Bu kaosun üstüne dışsal şokları da eklersek, resesyon kaçınılmaz. Ama, ödemeler dengesi krizi yok. Onun yerine 1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' döneceğiz. Yani tüm döviz işlemlerine kısıtlama ve denetleme gelecek.”

40 milyar dolar nasıl fonlanır?

– Bu sene sonunda IMF (Uluslararası Para Fonu) tanımlı bütçe açığının GSYİH'e (gayrisafi yırt içi hasıla) oranının yüzde 6 ile AKP dönemi rekorunu kıracağına işaret eden Ekonomist Atilla Yeşilada, “40 milyar doları aşacak cari açık nasıl fonlanır?” sorusuna ise “Cevabı basit: İç talep resesyonu ve sermaye kontrolleri” yanıtını verdi.