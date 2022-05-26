Ekonomi yönetimi yetersiz kaldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yüksek enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarındaki oynaklık ve yüksek cari açığın ekonomide yapısal bir soruna dönüştüğü uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

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Özdebir, “Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmış, yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zaruri hale gelmiştir” dedi.

VARLIK FONUNA GÖREV

ASO Meclisi'nde konuşan Başkan Özdebir, ekonomi yönetiminin ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması gerektiğini belirtirken, “Ekonominin kalıcı olarak dengelenmesi için enflasyon sorununun önceliklendirilmesi gerekir. Enflasyonun yarattığı belirsizlik yatırımcıyı yatırım konusunda çekingen davranmaya itiyor” tespitinde bulundu. Özdebir, bu yılın ilk 4 ayında ihracatın yüzde 22, ithalatın ise yüzde 40 arttığını, ithalatı frenlemek için ülke genelinde üretim odaklı seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, ithal ürünlerin içeride üretilmesi için Türkiye Varlık Fonu'na yatırım görevi verilmesini istedi.

Tarlasını ekmeyene vergi bindirin

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, gıda arz güvenliği ve tarımsal üretimin en önemli gündem haline geldiğini, gıdaya artık üretim ya da enflasyonu arttırıcı etkisi üzerinden değil, bir güvenlik sorunu olarak bakılması gerektiğini söyledi. Özdebir, “Ekilmeyen arazilerden vergi alınması uygulamasına geçilmesi, bu arazilerin ekilmesi için bir yöntem olarak uygulanabilir” önerisinde bulundu.