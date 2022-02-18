Ekonomik Özgürlük Ligi’nde küme düştük

2022 Ekonomik Özgürlük Raporu'nda Türkiye, 31 basamak gerileyerek 107’nci oldu ve 'çoğunlukla özgür olmayan' ülkeler kategorisine düştü.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye hedefini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olarak koyuyor oysa saygın global araştırmalar bu yolda en önemli engelin özgürlüklerdeki büyük kayıplar olduğunu ortaya koyuyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın 2022 Ekonomik Özgürlük Raporu'nda Türkiye küme düşerek, “kısmen özgür” ülkeler arasından çıkarılıp “çoğunlukla özgür olmayan” ülkeler grubuna indi.

KESKİN DÜŞÜŞ

Türkiye geçen yıl 76'ncı olduğu Ekonomik Özgürlük Ligi'nde bu yıl 107'nci sırada yer bulabildi. Araştırmaya dair hazırlanan raporda, “Türkiye ekonomisi son beş yılda ekonomik özgürlüğünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisi İslamcı bir gündem izledi ve demokrasiyi aşındırdı. Ülke, ‘çoğunlukla özgür olmayan' kategorisine düştü” ifadeleri kullanıldı.

Raporun detaylarına bakıldığında, Türkiye'nin notunun kırılmasında mali sağlıktaki bozulmanın ve hukukun üstünlüğü puanlarındaki keskin düşüşün etkili olduğu görüldü. Rüşvet ve yolsuzluk konularındaki ülke notu- nu gösteren ‘Kamunun güvenilirliği'nde de Türkiye ortalamanın çok altında bir puan alabildi. Türkiye'nin ekonomik özgürlük notunun hem bölge hem de global ortalamanın altına gerilediği vurgulandı. Raporda özgürlükler ne kadar genişse ekonomilerin o kadar sağlıklı büyüdüğü, bunun halkların zenginleşmesinde etkili olduğu belirtildi.

Ruanda ve Kamboçya’nın da altındayız

– Türkiye 2021’e kadar İtalya, Fransa, Meksika gibi ülkelerle 3’üncü kategori olan “kısmen özgür” ülkeler arasında yer alıyordu. Oysa 2022’de Ruanda, Burkina Faso, Tanzanya, Kuveyt ve Kamboçya gibi ülkelerle aynı kategoriye hatta tüm bu ülkelerin gerisine düştük. Rapora göre 2022 yılında ekonomik özgürlüklerde bayrağı en önde taşıyan 3 ülke; Singapur, İsviçre ve İrlanda. En sondaki 3 ülke ize Kuzey Kore, Venezuela ve Küba.

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