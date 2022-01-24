Eksi 5 derecede ekmek kuyruğu: Bizi bu duruma getirenler utansın

İstanbul'da birkaç kuruş daha ucuz ekmek almak isteyen vatandaş kar altında uzun kuyruklar oluşturdu. Eksi 3-5 derecede kuyruğa giren vatandaşlar, evinin yakınında 3 liradan satılan ekmeğe güçleri yetmediği için kilometrelerce uzaktaki Halk Ekmek büfesine gidiyor.

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Batuhan SERİM Fahrettin ÖZTÜRK

Son yıllarda uygulanan ekonomik politikaların etkisiyle 40 yıl sonra yağ kuyruğu ile tekrar tanışan Türk halkı, kışın en soğuk günlerinde sofrasına biraz daha ucuz gıda ürünü götürebilmek için çaba harcıyor.

Hafta içinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Tekirdağ’da halk yağ ve pirinç için TMO satış ofisleri önünde kuyruğa girmişti. İstanbul’da ise fırınlardan en az 1.75 TL daha ucuza satılan ekmeklerden alabilmek için Halk Ekmek satış büfeleri önünde, kar altında, hissedilen sıcaklığın zaman zaman eksi 3-5 dereceleri bulduğu anlarda kuyruğa girdi.

Evinin hemen yakınında fırın olmasına rağmen kilometrelere uzaktaki Halk Ekmek büfesine gelmek zorunda kalan da var… Çünkü fırınlarda en ucuz ekmek 3 lira, Halk Ekmek'te ise 1.25 TL. Aradaki 1.75 liralık fark, dar gelirli için en az 1 ekmek daha demek…

Türkiye'nin birçok noktasında metrelerce uzayan ucuz ekmek kuyruklarından biri de İstanbul Çağlayan’daki Halk Ekmek büfesinin önünde SÖZCÜ muhabiri Batuhan Serim ve Fahrettin Öztürk'ün objektifine yansıdı. Öğle saatlerinde çekilen fotoğraflarda vatandaşlar, büfeye ekmeğin gelişini metrelerce kuyruk oluşturarak bekledi.

‘SAKAT ADAMIM, 1 SAATTİR SIRADAYIM’

Vatandaşlar, şu sözlerle isyan etti:

Hakkı Coşkun: “Ben 70 yaşındayım, hiç böyle ekmek kuyruğu görmedim. Görüyorsunuz, (iktidar) yönetemiyor. Yönetemedikleri için ülke bu durumda. Bir ev reisi evinin sevki idaresini yapamazsa kötü duruma düşer, fakirlik başlar… İşte Türkiye'nin durumu da bu.

(Kol değneğini göstererek) Ben sakat adamım, yaklaşık 1 saattir burada bekliyorum. (Sıradan kendisine, ‘niye bağırıyorsun?' tepkisi gelmesinin üzerine) Niye bağırmayayım? Ben hakkımı arıyorum.”

‘HER GÜN 2 KİLOMETRE YOL GELİYORUM’

Gülçiçek Şimşek: “Bizi bu duruma getirenler utansın. Hakkımı onlara helal etmiyorum. Onlar saraylarında yiyor bak biz burada karın içinde… Ekmek almak için ta 2 kilometre uzaktan geldim. Bize de yazık değil mi? Oturduğum yerde Halk Ekmek büfesi yok. Her gün, kar da olsam kış da olsa 2 kilometre yolu geliyorum. Nasıl geçinelim?

Evimin en yakınında fırın var ama 3 lira. Ben bugün 8 ekmek alacağım, 10 lira vereceğim. Ama fırından alsam 24 lira. Aradaki 14 lira farkla ben başka bir şey alacağım. Tayyip bey, ‘Eskiden yağ kuyruğu vardı, tüp kuyruğu vardı gençler bilmez' diyor ama şu an 21. yüzyıldayız, kuyruğu şimdi görüyorum.”

‘EVİME YAKIN 5 FIRIN VAR AMA EKMEK 3 LİRA’

Atilla Öz: “Çok şey söylemek isterim de söyleyemeyeceğim… Kar altında böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklıma gelmezdi. İktidarın politikaları yüzünden böyle oldu. B

en aşağı yukarı 2 kilometre uzaktan geldim buraya. Evime daha yakın olan aşağı yukarı 5 tane fırın var orada 3 lira, Halk Ekmek'te daha ucuz olduğu için buraya geliyorum.

Yaklaşık 6 aydan beri Halk Ekmek alıyorum, öncesinde fırından alabiliyordum. Burada 2-3 saat kuyrukta beklediğimiz oluyor. Her gün böyle. Soğuk, fırtına…”

‘MEVCUT YÖNETİM ŞEKLİ BU KUYRUKLARI DOĞURDU’

Hüseyin bey: “Söyleyecek bir şey yok, (kuyruğu kastederek) manzarayı görüyorsunuz. Bunu görenler utansınlar. Fırından 3 liraya aldığımız ekmek 180 gram geliyor, buradaki 240-250 gram…

Bu yönetim şekli bu kuyrukları doğurdu. Bundan daha iyi olmayacak, daha kötü olacak. Çünkü yönetim yanlış. Bizden aldıkları vergiyi başkalarının dolarlarına faiz olarak veriyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama kesinlikle bir yol bulunması lazım.”

‘GEÇİM DÜNYASI…’

Mehmet Demir: “Beklemek zorunda hissediyoruz kendimizi, söylenecek başka bir şey var mı? Gidip 3.5 liraya ekmek alamıyoruz, 1.25'e mecbur buradan almak zorundayız. Geçim dünyası… 6-7 aydan beri buradan alıyorum. 1.5-2 saat beklediğimiz oluyor. Evime daha yakın fırın var ama ucuz olduğu için Halk Ekmek'ten alıyoruz. Tarlaları ekmeyi bıraktığımız için daha böyle kuyruklarda çok bekleriz.”

‘HAYAT ŞARTLARI ÇOK ZORLAŞTI’

Emrah Delen: “İnsanları bu hale getirenler utansın… Hayat şartları çok zorlaştı. Eskiden Halk Ekmek'e bu kadar rağbet yoktu. Hayat şartlarından dolayı insanlar bu hale geldi. Yönetim bozuk, kan değişimi lazım artık.”

‘İNSANLAR SÜRÜNÜYOR, SARAY EŞRAFI YAŞIYOR’

Mustafa Yılmaz: “Bu insanlar ekmek kuyruklarında, marketlerde sürünüyor; Saray eşrafı yaşıyor… Haftada 2-3 gün Halk Ekmek almak için geliyorum, buzluğa koyuyoruz, öyle yiyoruz. Her gün beklenir mi burada? Günahtır ya… Yalnız soğukta değil, her zaman zor. Buraya muhtaç edenler utansın.”

‘HALK BİLİYOR BU KUYRUKLARIN NEDEN OLDUĞUNU’

Aysel Yıldız: “Mağdur durumdayız. Mecburen bekliyoruz, çoluk çocuk var. Beklemek zorundayız. Yaklaşık 2 aydır Halk Ekmek alıyoruz. Öncesinde fırından alıyorduk. Son zamanlarda alamıyoruz ve burada kuyruktayız. Böyle kuyruklar oluşacağı aklıma gelmezdi. (Neden böyle oldu sizce?) Halk biliyor neden olduğunu, benim söylememe gerek yok.”

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