Elektriğe 4 yılda yüzde 370 zam

Kademeli geçiş sisteminde, konutlarda uzun süredir elektrikte ertelenen fiyat artışı yapıldı ve yeni yılla birlikte zam oranı 2018 Ocak dönemine göre yüzde 370’i geçti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yılbaşı gecesin­den itibaren geçerli olmak üzere elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Son zamla bir­likte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu. Hükümet, son yıllarda elektrik ve doğalgaz­daki fiyat artışlarını konutlar yerine sanayiye yansıtıyor­du. Bu uygulama sürdürüle­mez olunca elektrikte kade­meli tüketim sistemi devreye alındı. Böylece, her tüketici grubu kendi tükettiği kadar fatura ödeyecek.

SÜBVANSE EDİLİYORDU

Kademeli tarifede mesken, ticarethane, sanayi ve tarım­sal sulama grupları kendi tükettikleri tutarda ödeme yapacak. Bu düzenleme ön­cesine kadar hükümet ya­pılacak zamları meskenlere yansıtmıyor ve diğer tüketici gruplarına yansıtıyordu.

Aylık tüketimde 150 kWh sınır olarak belirlenirken, meskenlerde 150 kWh'ye ka­dar olan tüketim miktarları için vergi dahil fiyat 1.37 TL/ kWh oldu. 150 kWh'nin üs­tündeki tüketim için de 2.07 TL/ kWh fiyat uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada şu ifade­lere yer verildi:

MALİYETLER ARTTI

“Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kulla­nılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğalgaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etki­lenmiştir. Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaş­larımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasaları­nın sürdürülebilir­liği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilir­liğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır.”

38 milyon mesken abonesi etkilenecek

ELEKTRIK abone grupları içinde en büyük grubu meskenler oluşturuyor. 38 milyon adedi bulan mesken aboneleri içinde aylık 150 kWh ve altında tüketim yapanların sayısının yaklaşık 6 milyon oldu­ğu ifade ediliyor. Böyle olunca da yapılan yüzde 52'lik zamdan etkilenecek grup 6 milyon olurken, 32 milyon mesken abonesi de yüzde 130'luk zamla karşı karşıya kalacak. Daha önce bu zamlar mesken aboneleri yerine sanayi başta olmak üzere diğer tüketici grup­larına yansıtılıyordu. Bu sübvansiyon sistemi enflasyonu yükselttiği için eleştiriliyordu.

Güvence bedelleri de arttı

ELEKTRIKTE teminat bedeli ola­rak da bilinen güvence bedelleri de zamlandı. EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, elekt­rikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovat­saat başı birim bedeli 129.6 lira, mesken için ise 45.6 lira olarak belirlendi. 2021'de güvence bedeli mesken için 37.6 TL, ticarethane için ise 106.9 TL idi. Yapılan zam oranı yüzde 21.2 seviyesinden gerçekleşti. Güven­ce bedelinde ayrıca şehit aileleri ve muharip gaziler için 22.8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61.5 lira fiyat belirlendi.