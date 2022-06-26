Elektrik, gaz faturası bakanlıkları da zorladı

Zamlar nedeniyle bakanlıkların enerji giderleri rekor oranda arttı. Ek bütçede 9 bakanlığa akaryakıt elektrik ve yakacak alımları için 6 milyar 303 milyon 836 bin liralık ek ödenek aktarılıyor.

Başak KAYA

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YILIN ilk altı ayında elektrik, doğalgaz ve akaryakıta art arda gelen zamlar nedeniyle bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının enerji giderleri rekor oranda arttı. TBMM'ye sunulan ek bütçe ile Adalet Bakanlığı'na 1 milyar 754 milyon lira, Dışişleri Bakanlığı'na 10 milyon lira, Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 milyar 437 milyon 223 bin lira, Sağlık Bakanlığı'na ise 667 milyon 491 bin lira aktarılacağı belirtildi.

BÜTÇELERİ İFLAS ETTİ

Ek bütçede 9 bakanlığın akaryakıt, elektrik ve yakacak alımları için verilen ek ödeneklerin toplam tutarının 6 milyar 303 milyon 836 bin lirayı bulduğunu aktaran CHP Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın, “Bu fahiş zamlar nedeniyle AKP kendi bakanlıklarının bütçelerini de iflas ettirdi. Ek bütçe ile bakanlıklara milyarlarca lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak bütçesi aktarılıyor” dedi.

ENERJİ VE AKARYAKITA

Akın'ın verdiği bilgilere göre, bu bütçeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 337 milyon 390 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 513 milyon 416 bin lira, Kültür Turizm Bakanlığı'na 190 milyon 708 lira, Sanayi Bakanlığı'na 29 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı'na da, 364 milyon 608 bin lira aktarılacak. Ek miktarlar enerji ve akaryakıt harcamaları için kullanılacak.

Elektrik faturaları 2 kez doğalgaz 3 kez zamlandı

1 Ocak 2022'den bugüne kadar elektrik faturaları 2 kez, doğalgaz faturaları 3 kez zamlandı. Elektrikte konut tarifesine düşük kademede yüzde 65, yüksek kademede yüzde 151 zam yapılırken, doğalgaz konut tarifesine yüzde 120 oranında zam geldi. Akaryakıt ürünleri yılbaşından bu yana benzinde yüzde 210, motorinde yüzde 234 zam gördü.