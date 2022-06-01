Elektrik zammı ne kadar? Elektriğe fiyatlarında yüzde 25 zam

Haziran ayının ilk günü elektrik zammı ile başladı. Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam geldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için zam yapıldı.

ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?

Mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi yüzde 15 artırılarak kWh başına 112,4377 kuruştan 129,0639 kuruşa çıkarıldı. Günde 8kW'nin üzerinde tüketim yapan meskenler için ise tarife 167,8584 kuruştan 192,7977 kuruşa çıkarıldı.

Sanayi kesimi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ise yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre, sanayi kesimine uygulanan tarife; kWh başına 230,1092 kuruştan 287,5729 kuruşa çıkarılarak yeniden düzenlendi.

Tarifede ticarethanelerini de içine alan kamu ve özel hizmetler sektörü için belirlenen tarife ise kWh başına 167,4587 kuruştan 208,9154 kuruşa çıkarıldı. Günlük 30 kW kullanım kotasının aşılması halinde ödenecek tutar da kWh başına 222,7343 kuruştan 278,0099 kuruşa çıkarıldı.

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

* Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

* Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

* Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.