Elektrik zammında mehter indirimi

Aralık ayında 219 TL elektrik parası ödeyen vatandaşın faturasını önce 350 liraya çıkarıp sonra 301 liraya düşürdüler. Vatandaşı zamma sevinecek hale getirdiler

Erdoğan SÜZER

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Fahiş elektrik zammında adeta Mehter Marşı'nı andıran iki ileri bir geri yöntem uygulandı. Üretim ve dağıtım şirketlerine dokunamayan hükümet sonunda devlet kesesinden KDV indirimi ve kademe düzenlemesine gitti. Aralıkta 219 lira olan bir ailenin elektrik faturası ocakta 350 liraya çıktı. 1 Mart'tan itibaren ise aynı fatura 301 lira olacak. Yeni düzenlemeyle ocak faturasına göre elektrikte 49 lira indirim, aralık faturasına göre ise 82 lira zam yapıldı.

240 kwh'ye YÜKSELDİ

Halkı sokağa döken fahiş elektrik zamlarını kısmen de olsa yumuşatan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemelerle konut ve tarımsal sulamada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken yüzde 50'lik düşük kademeli yılbaşı zammının sınırı tek zamanlı aboneliği olan meskenlerde günlük 7 kilovatsaatten (kWh) 8 kWh'ye, aylık 210 kWh'den 240 kWh'ye yükseltildi.

Üç zamanlı aboneliği olanlar ise yine yüksek zamlı fatura ödemeye devam edecek. Yeni tarife ve KDV oranı 1 Mart'tan sonraki tüketimler için geçerli olacak. Günde 8, ayda 240 kWh elektrik kullanan bir aile zamdan önce aralık ayında 219 TL fatura ödüyordu. Yılbaşında yapılan zamla bu ailenin aynı faturası 131 lira zamla 350 liraya çıktı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce KDV indirimi ve kademe artışıyla zamlı fatura 49 TL indirilip 301 liraya düşürüldü.

Tarife sınırını aşan esnafın faturası kabaracak

Yeni kararla esnafın elektrik faturasında da önemli düzeyde indirim sağlandı. Buna göre tek zamanlı tarifeden elektrik kullanan ticarethaneler kullandıkları elektriğin günlük 30 kWh'ye aylık 900 kWh'ye kadar olan kısmını normal, üzerini yüksek zamlı tarifeden ödeyecek. Yapılan bu düzenlemeyle ayda 900 kWh elektrik tüketen bir esnaf 2 bin 462 TL yerine bin 846 TL elektrik fatu- rası ödeyecek. Bu esnafın elektrik faturası ayda 616 TL ucuzlayacak. Ayda 900 kWh'yi aşanların elektrik faturası yine kabaracak.

Cem evleri ve vakıflar meskene geçti

Zamlarla birlikte ticarethane grubunda abone sayılan özellikle cem evleri de aşırı pahalı elektrik faturalarıyla sarsılmıştı. Tepkiler üzerine cem evleri ticarethane listesinden çıkarılıp mesken aboneliğine alındı. Aynı şekilde dernek ve son dönemde hızla artan vakıfların merkez ve şubeleri de mesken grubuna dahil edildi. AFAD çadırları da artık mesken elektriği ödeyecek.