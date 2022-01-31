Elektrikten sonra vatandaşı ısıtma sistemi vurdu

Manisa'da yaklaşık 13 bin abonenin hizmet aldığı MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği Bölgesel Isıtma Sistemleri'nde (BIS) yaşanan sorunlar ilçedeki vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar soğuk kış günlerinde ısınamadıkları halde gelen elektrik faturalarının tutarından dert yandı.

İlker KILIÇASLAN

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MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015’ten beri işletilen Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nde(BIS) yaşanan sorunlar sebebiyle ilçedeki yüzlerce abone soğuk kış günlerinde mağdur oldu.

Bölgesel Isıtma Sistemi'nden faydalanan vatandaşlar son bir aydır evlerinde ısınamadıklarını dile getirerek, hem ısınamadıkları hizmete ödedikleri faturalardan, hem de ısınmak için evde kullandıkları klima ile elektrikli ısıtıcılar sebebiyle gelen yüksek elektrik faturalarından şikayet etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek vatandaşların Bölgesel Isıtma Sistemi'nden kaynaklı yaşadığı ısınma sorunun yakından dinledi.

VATANDAŞLAR MAĞDURİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Bakırlıoğlu'nun kimi vatandaş evine davet ederek yaşadığı ısınma sıkıntısını görmesini istedi.

Evinde yatalak annesini olduğunu söyleyen ev hanımı Havva Altınbudak, evinin kaloriferlerinin yanmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Uzun bir süredir soğuk içinde evde oturuyoruz. Evde yatalak annem var. Klima ile ısınmaya çalışıyoruz. Ama oda yeterli gelmiyor. Bu soğuk kış günlerinde ısınamıyoruz. Ama sıcak su faturası ödüyoruz. Bir taraftan ısınamadığımızın parasını öderken, bir taraftan ise elektrik faturası ödüyoruz. Yardım bekliyoruz.”

Evinde hem klimanın hem de elektrikli ısıtıcının açık olduğunu söyleyen ev hanımı Sibel Savaş ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Evimde hem klima açık, hem de elektrikli ısıtıcı açık. O şekilde bile ısınamıyorum. Bir aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kaloriferler kendini ısıtmıyor. Bir taraftan elektrik faturası ödüyorum. Birde ısınma parası ödüyorum. Benim yan bloğumdaki daireler ısınıyor. Ama biz ısınamıyoruz. Her gün ilgili yerlere şikayet için telefon açıyoruz. ‘Sorununuzun giderilmesi konusunda personel gönderiyoruz' diyorlar. Ama ne gelen var, ne giden. Bu soğuk kış günlerinde, üstüne üstlük elektrik faturalarının kabarık geldiği bir dönemde bizi mağdur ettiler.”



“UZUN SÜREDİR BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ”

Emekli madenci Hikmet Alaboyun ise, madende çalıştığı dönemlerde hiç yelek giymediğini, ancak son bir aydır evde ısınamadığı için evde yelek giymek zorunda kaldığını belirterek tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:

“Evde elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyorum. Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kalorifer peteklerini 3,5 seviyesine getirdiğimiz eskiden ısınıyorduk. Şimdi 5'e ayarlıyoruz. Ama yine ısınamıyoruz. 30 sene madende çalıştım. Madende yelek giymedim. Şimdi evde yelekle gezmek zorunda kalıyorum. Kış yaşadığımız bu mağduriyet hak mı? Parasını almaya gelince varlar, ama hizmete gelince kimse yok.”

Aboneliğini iptal ettirmeyi düşündüğünü dile getiren bir ev hanımı ise şöyle konuştu:

“Bir aydır ısınamıyorum. Artık aboneliği bile istemiyoruz. Çok şikayetteyiz. Isınamadığımız halde faturaları yine ödüyoruz. Çünkü ödemek zorundayız. 500 lira fatura geldi. Ama hiç ısınamadık. Evde elektrikli sobayla ısınmaya çalışıyoruz.

Artık isyanın eşiğindeyiz. Şikayetlerimizi gerekli mercilere ilettik. Hem paramızı alıyorlar, hem de ısıtmıyorlar. Eğer bize ısınma hizmeti veremeyeceklerse, biz aboneliğimizi iptal edelim, oraya ödeyeceğimiz faturayı elektriğe ödeyelim. Bize abone ücretimizi geri versinler. Bu dönemlerde bizden ücret talep etmemeleri gerekir. Bir taraftan ısınamadığımızın suyun parasını, bir taraftan ise yüksek gelen elektrik faturalarını ödemek zorunda kalıyoruz.”

‘DÖRT EŞANJÖRDEN BİR TANESİNE BAKIM YAPILMIŞ’

CHP'li Bakırlıoğlu ev ziyaretlerinin ardından Bölgesel Isıtma Sistemleri'nin merkezini de ziyaret ederek yaşanan sorunun kaynağı konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Bölgesel Isıtma Sistemleri merkezi ziyaretinin ardından açıklamada bulunan CHP'li Bakırlıoğlu, merkezde sıcak suyu sağlayan dört eşanjörden bir tanesine bakım yapılmış olduğunu, üç tanesinin bakımının yapılmadığını öğrendiklerini belirterek, “İlçede yüzlerce vatandaş soğuk kış günlerinde ısınma konusunda son bir aydır büyük bir sıkıntı yaşıyor. Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri tesisini ziyaretimizde vatandaşlarımızın sorunlarını kendilerine ilettik. Bize Termik Santral'den yeterli derecede sıcak suyun kendilerine gelmediğini ifade ettiler. Ancak Termik Santral yetkilileri ise bu iddiaları yalanlıyor. Termik Santralden 250 derece sıcaklıkta suyu ısıtma sistemleri işletmesine verdiklerini ifade ediyorlar. Ayrıca tesis de birde teknik eleman yetersizliği var. 13 bin abonesi olan ilçede yaklaşık 6 tane teknik personelle arızaları gidermeye çalışıyorlar. Somalılar elektrikli soba veya klima ile ısınmaya çalışıyor. Bir yandan ısıtmayan sıcak suyun faturasını bir yandan da fahiş elektrik faturalarını ödüyorlar. Büyükşehir Belediyesi ısıtamadığı, hizmet veremediği Somalılardan fatura tahsil etmemesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi bir an önce sorunu çözmeli ve ısınamayan abonelerini tespit etmelidir.”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasının son kısmında, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştiren MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'da seslenerek sözlerini şöyle sonlandırdı; “MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na on soru soru sorarak eleştiri yağmuruna tutmuştu. Şimdi bizim sayın Erkan Akçay’dan isteğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tek bir soru sorması: Binlerce Somalı neden ısınamıyor?”

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