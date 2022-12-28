Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı belli oldu mu?

Asgari ücrette artış sonrası emekli maaşı ile arasındaki makas açıldı. Emekli maaşı zammı TÜİK enflasyon verisi düzeyinde kalırsa memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90'ı 8 bin 506 liralık asgari ücretin altına düşecek. Emekli maaşı için Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor ancak yüzde 3 civarında çıkması halinde ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse emekli zammı yüzde 17.5 olacak.

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Enflasyon baz etkisiyle düşmeye başlasa da geçim sıkıntısı artmaya devam ederken emekli milyonlarca vatandaş yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. TÜİK tarafından açıklancak olan enflasyon verisi ardından belli olacak olan emekli maaşı, enflasyon nedeniyle düşük seviyede kalma riski ile karşı karşıya.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında emekli maaşı hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde;

* Hep söylediğimiz gibi ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardım yelpazesini genişletirken, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyütürken de bu anlayışla hareket ettik.

* Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.

RESMİ ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 18.5’İ GEÇMİYOR

Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 civarında çıkması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.5 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı artı yüzde 8 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18.5 zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 zam alacak. Bu zamlarla en düşük 8 bin 462 olan memur maaşı 10 bin 27 lira, 5 bin 832 lira olan en düşük emekli memur aylığı 6 bin 911 lira, 3 bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 4 bin 112 lira olacak.

Net asgari ücretin yüzde 54.7 zamla 8.506 TL olmasının ardından, milyonlarca emekli bu tutarın oldukça altında kalmış oldu. Halen yaklaşık 1.5 milyon emeklinin ücreti en düşük emekli maaşı olarak kabul edilen 3.500 liraya tamamlanıyor. Yeni dönemde bu eşiğin değiştirilip değiştirmeyeceği de merakla bekleniyor.

EK ZAM GELMEZSE GEÇİM SIKINTISI ARTACAK

Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanarak artan milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidardan gelecek zamma çevrildi. İktidar asgari ücrette olduğu gibi emeklilere de yüzde 55’e yakın bir oranda zam yapmaz da sadece TÜİK enflasyonunu dikkate alırsa memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90’ı 8 bin 506 liralık asgari ücretin altına düşecek. Halen asgari ücretin üzerinde, 5 bin 501 ila 7 bin 200 lira arasında aylık alan emekliler ise ilk defa asgari ücretin altına düşerek geçim zorluğunu daha derinden hissedecek.

36.7 PUAN EK ZAM ŞART

TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 14 arttığını hesaplamıştı. 3 Ocak 2023’te açıklanacak aralık ayı da eklendiğinde 6 aylık enflasyonun yüzde 17.5-18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, emeklilere yıl başında ilave zam yapılmayıp sadece TÜİK enflasyonu kadar zam yapılması halinde halen 7 bin 200 liranın altıda aylık alan tüm emekliler asgari ücrete yenik düşecek. Örneğin halen 5.500 lira alan ve asgari ücretliyle eşit gelire sahip olan emeklilerin aylığı Ocak ayından itibaren 6 bin 490 liraya çıkarken asgari ücretin 2 bin 16 lira gerisine düşecek. Bu emeklinin 2022’de olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücretliyle eşit hale gelebilmesi için yüzde 18’lik TÜİK zammının üzerine 36.7 puan daha ek zam yapılması gerekecek. Aynı şekilde TÜİK’in enflasyonu dikkate alınıp zammın yüzde 18 civarında tutulması halinde halen 6 bin lira aylık alan emekliler ocakta 7 bin 80 lira, halen 7 bin lira alanlar da 8 bin 260 lira aylıkla hayat pahalılığına karşı yaşam mücadelesi verecekler.