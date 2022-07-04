Emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar?

Emekli maaşı zammı açılanan enflasyon oranı ardından belli oldu. Memur emeklisi yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

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Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Son dönemde açıkladığı rakamlarla tartışma konusu olan TÜİK'in dahi enflasyon oranını yüzde 78,62 olarak belirlemesine hükümetin daha az oranda zam yapması emeklileri üzdü.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL'ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.