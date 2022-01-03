Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Emekli maaşı Ocak ayı itibariyle artışa geçecek, enflasyon ve kur nedeniyle fiyatların altında ezilen SSK ve Bağ-Kur emeklisi bir süre de olsa rahatlayacak. Emekli zammı 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Emekli maaş zammı, Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 olacak. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde SSK'lı ve Bağ-Kurlu emekli maaşına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli maaşı, ardı ardına gelen zamlar sonrasında adeta buhar oldu. Emekli maaşının asgari ücretle arasındaki makasın açılmaması için seyyanen en az bin 427 lira, oransal olarak da en az yüzde 42 zam yapılması gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaşın alacağı zam, hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre şekillenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48'LİK ZAM GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

YÜZDE 3 OLURSA 13.8 ZAM

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30

Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE’nin ortalama yüzde 9’lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE’nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42’ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59’a çıkacak.

Bu durumda eski SSK’lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET İLE EMEKLİ MAAŞI MAKASI AÇILIYOR

Asgari ücretlilere yapılan yüzde 50.51 oranındaki zam 13 milyon emeklinin yeni yıl zam umutlarını artırırken, yapılan hesaplamalar asgari ücretle emekli aylıkları arasındaki makasın açılmaması için seyyanen en az bin 427 lira, oransal olarak da en az yüzde 42 zam yapılması gerektiği gösterdi.

Asgari ücretlilere tıpkı emekliler gibi her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak 2016 yılından itibaren asgari ücretlilerin zammı yıllık bazda ve yıl başından itibaren uygulanacak şekilde değiştirildi. Emeklilere ise her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici enflasyonu kadar zam veriliyor. Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51'lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.

1.200 LİRALIK FARK AÇILMASI

Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı. Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine'nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu. Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.