Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı ilk adım…

Emekli maaşı alan vatandaşların yüzde 90'ı asgari ücretin altında alırken, Bakan Bilgin, “En düşük emekli maaşı, bütün oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak.” yanıtını verdi. Emekli maaşı ocak ayında enflasyon oranına göre belirlenecek ancak seçime yılına özel ilave zam verilmezse yüzde 17.5 oranında küçük bir zam alacak.

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Toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyonla birlikte yılbaşında yüzde 18 civarında zam alacak memur ve emekliler, en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayında memur ile emekli maaşları konusunda açıklamalar yaptı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

RESMİ ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 18.5’İ GEÇMİYOR

Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 civarında çıkması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.5 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı artı yüzde 8 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18.5 zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 zam alacak. Bu zamlarla en düşük 8 bin 462 olan memur maaşı 10 bin 27 lira, 5 bin 832 lira olan en düşük emekli memur aylığı 6 bin 911 lira, 3 bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 4 bin 112 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

Bakan Bilgin, “Nasıl ki sosyal devlet, ‘Gelirsiz kimseyi bırakmayalım' diye bir düzenleme yaptıysa aynı şekilde bunların gelirlerini yeniden ele alarak düzelteceğiz” dedi. “En düşük emekli maaşı ne olabilir?” sorusuna Bilgin, “En düşük emekli maaşı, bütün oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak.” yanıtını verdi.

Emeklilik sistemlerinin, en az 3 çalışanın bir kişiyi emekli edebileceği modele dayandığını ancak Türkiye'de bunun koptuğunu belirten Bilgin, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) dediğimiz hadise de onunla ilgili. 1999'daki bu o kadar kopmuş ki hiç olmazsa bunu rasyonel temele dayandıralım demişler. Neredeyse bir kişinin çalıştığı ve bir kişinin emekli maaşını ödediği duruma gelinmiş. Şu anda 2,1. EYT uygulamasıyla muhtemelen 1,9'a falan düşer” diye konuştu.

Bilgin, “Emekli maaşlarında izlenecek yöntem ne olacak?” sorusuna “Yöntemimiz şuydu, en alttakilere seyyanen bir zam yapmak. Muhtemelen bu defa da benzer bir şey yapılır. Yukarıdakilere de enflasyon farkını dikkate alan bir düzenleme yapılır. Hangi oranda refah payı verilebilir diye hesaplar yapıp ona göre bir rakam belirleyeceğiz.” cevabını verdi.

Net asgari ücretin yüzde 54.7 zamla 8.506 TL olmasının ardından, milyonlarca emekli bu tutarın oldukça altında kalmış oldu. Halen yaklaşık 1.5 milyon emeklinin ücreti en düşük emekli maaşı olarak kabul edilen 3.500 liraya tamamlanıyor. Yeni dönemde bu eşiğin değiştirilip değiştirmeyeceği de merakla bekleniyor.

EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 17'DE KALDI

TÜİK’e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5’e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8’e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.