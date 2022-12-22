Emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı belli gibi…

Emekli maaşı nedeniyle açlık sınırı altında yaşayan ve geçim derdi ile boğuşan vatandaşlar ocak ayı zammı ile bir nebze de olsa nefes almak istiyor ancak alacakları zam oranı hayal kırıklığına uğratabilir. Emekli zammı enflasyon oranı açıklanmasıyla belli olacak, enflasyon oranı yüzde 3 civarında gerçekleşirse işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yüzde 17.5 oranında küçük bir zam alacak.

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Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli Ocak ayında belli olacak olan maaş zammı için bekliyor. Her gün zam üstüne zam ile karşılaşan emekliler en azından zam ile bir nebze rahatlamak istiyor. Emekli maaş zammı 2 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri ardından belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 17’DE KALDI

TÜİK'e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5'e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8'e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.