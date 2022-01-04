Haberler - Ekonomi

Emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, ek zam var mı?

Emekli maaş zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.47 oranında zam yapıldı. Ayrıca bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 2.500 liraya yükseltildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, ek zam var mı?

Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Emekliler ek zam beklentisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını takip etti ancak ek zam bekleyen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021    2022              Zam miktarı

1.500     2.500,00              1.000,00

1.750     2.500,00              750,00

2.000     2.500,00              500,00

2.250     2.500,00              250,00

2.500     3.136,75              636,75

2.750     3.450,43              700,43

3.000     3.764,10              764,10

3.250     4.077,78              827,78

3.500     4.391,45              891,45

3.750     4.705,13              955,13

4.000     5.018,80              1.018,80

4.250     5.332,48              1.082,48

4.500     5.646,15              1.146,15

4.750     5.959,83              1.209,83

5.000     6.273,50              1.273,50

5.500     6.900,85              1.400,85

6.000     7.528,20              1.528,20

6.500     8.155,55              1.655,55

7.000     8.782,90              1.782,90

8.000     10.037,60           2.037,60

8.500     10.664,95           2.164,95

9.000     11.292,30           2.292,30

9.500     11.919,65           2.419,65

10.000  12.547,00           2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.

Memur emekli aylıklarına bu zamlar gelecek:

2021    2022              Zam miktarı

3.000     3.899,10              899,10

3.250     4.224,03              974,03

3.500     4.548,95              1.048,95

3.750     4.873,88              1.123,88

4.000     5.198,80              1.198,80

4.250     5.523,73              1.273,73

4.500     5.848,65              1.348,65

4.750     6.173,58              1.423,58

5.000     6.498,50              1.498,50

5.500     7.148,35              1.648,35

6.000     7.798,20              1.798,20

6.500     8.448,05              1.948,05

7.000     9.097,90              2.097,90

8.000     10.397,60           2.397,60

8.500     11.047,45           2.547,45

9.000     11.697,30           2.697,30

9.500     12.347,15           2.847,15

10.000  12.997,00           2.997,00

Not: Bu emeklilere toplamda yüzde 29,97 zam yapıldı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster