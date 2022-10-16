Emekliler icra ve haciz kıskacında

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ülkede bulunan 14 milyona yakın emekli de icra ve haciz tehdidi ile hayatta kalmaya çalışıyor.

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■ Cem YILDIRIM

Eylül 2022 itibarıyla açlık sınırının 7.500 TL, yoksulluk sınırının 23.500 TL olduğu ülkemizde milyonlarca emeklinin tamamına yakını açlık sınırı altında 3.500 TL gibi asgari ücretin bile altında maaş ile geçim mücadelesi veriyor. Açlık sınırında yaşayan milyonlarca emeklinin banka kuyruklarında yaşam savaşı verdiklerini belirten Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Tüketici kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emekliler, bankalara borçlanıp, icra ve haciz tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar” dedi.

HAYALİ RAKAMLAR

“İktidar TÜİK'e düşük rakamlar açıklatarak başta emekliler olmak üzere dar gelirlileri açlığa mahkûm ediyor” diyen Hürkardeş “İktidar hangi ülkenin çarşı, pazarına göre şekillendiği belli olmayan, hayali rakamları açıklayarak, milyonlarca emekli ve dar gelirliyi yine hayal kırıklığına uğrattı'' ifadelerinin kullandı.

AÇLIĞA MAHKUM ETTİLER

Hürkardeş, şunları söyledi: “TÜİK, yükselen fiyatları, açlığı, yoksulluğu, döviz ve hayat pahalılığı gerçeğini gizlemeye çalışıyor. Gerçek enflasyon açıklanırsa yüksek rakamlar çıkacak, ücret ve maaşlara yüksek zamlar yapılması gerekecek. İktidar TÜİK'e düşük rakamlar açıklatarak başta emekliler olmak üzere emekçileri ve dar gelirlileri açlığa mahkum ediyor. Ülkemizin kaynakları yandaşlara ve uluslararası sermayeye aktarılıyor.”

Kira ve faturaları ödeyemiyoruz

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Temel gıda, yakıt ve enerji fiyatları sürekli artıyor. Kira ve faturalarımızı ödeyemez durumdayız. İktidar emeklileri bütçeye yük olarak görüyor. İktidar bürokratlarının, bakan yardımcılarının 3-5, hatta 6-7 yerden toplamı yüzbinlerce TL'yi bulan maaşlar aldıkları bir dönemde hiç kimse milyonlarca emekliyi görmezden gelemez, ilerlemiş yaşında iş aramak zorunda bırakamaz” diye konuştu.