Emekliler sokağa indi: Artık yeter…

Tüm Emekliler Sendikası İstanbul Şubesi Kadıköy'deki Atatürk Anıtı önünde toplanarak emekliye yapılan düşük zamları protesto etti. 'Artık yeter!' diyen sendika üyeleri yaptıkları açıklamada "Unutmayın ki; biz 13 milyon seçmeniz, zamanı gelince hayatı bize zindan eden siyasi iktidarı da onun yalan makinası TUİK’i de hesaba çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Kadıköy’deki Beşiktaş iskelesi karşısındaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. “Emekli maaşı ile geçinemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz, maaşlara ek zam yapılsın” ve “Artık yeter! Her şey yalan, açlık ve yoksulluk gerçek” yazılı pankartlar taşıyan sendika üyeleri, emekliye yapılan düşük zamları protesto etti.

“ARTIK YETER!”

Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan sendika üyeleri şu ifadeleri kullandı:

*Bugün 1,500 TL'den 2,500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığı sözüm ona “reform” diye sundukları bu “düzenlemelerin” sonucudur. Artık yeter! “reform” dediğiniz bütün “düzenlemeleriniz” emeklilerin cebine el atmaktan öteye geçmedi. Yıllık ulusal büyümeden emeklilere pay verilmedi.

*Yetmedi; TÜİK denen sahibinin sesi kurumunuzca, yıllık gerçek enflasyon rakamı çarpıtılarak düşük gösterildi, emekliler enflasyona ezdirildi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aralık ayında tükettiğimiz elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 arasında, doğalgaza da yüzde 25 zam yapıldı.

*Bu zam furyasını 1 Ocak 2022 tarihli gösterip, gerçekleşecek enflasyon oranı düşük gösterildi. Bu kurnazlıkla emekli maaşları gerçek enflasyona ezdirildi. Son bir yılda beyaz peynire yüzde 141, süte yüzde 114, yumurtaya yüzde 177, yağa yüzde 80, ekmeğe yüzde 71, bakliyata yüzde 112, mutfak tüpüne yüzde 90 zam yapıldı. Et, giyim ve kiraların fiyatları da alabildiğine arttı.

“TÜİK'İ DE HESABA ÇEKECEĞİZ”

Açıklamada, üretici fiyat endeksinin yüzde 80 olduğu hatırlatılarak, ileriki dönemlerde enflasyonun daha çok yükseleceği ve geçinmenin imkansız olacağı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu da ülkeyi yönetenlerin hiç adil olmadığını gösteriyor. Unutmayın ki; biz 13 milyon seçmeniz, zamanı gelince hayatı bize zindan eden siyasi iktidarı da onun yalan makinası TÜİK'i de hesaba çekeceğiz. Yaşamlarımız üzerinde söz ve karar sahibi olacağız. İktidarı uyarıyoruz; emekli sendikalarından ellerinizi derhal çekin! Sendikalarımızı siyasallaşmış yargı kararlarıyla kapatarak engelleyemezsiniz.”

EMEKLİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Sendika üyeleri iktidardan taleplerini şu şekilde sıraladı:

– Zaman geçmeden emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının önündeki anti demokratik uygulamaları kaldırın! Bunun için gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse de anayasada bir engel yoktur. Sendikalarımızla masaya oturun, iç hukukla ilgili düzenlemeleri yapın!

– Acilen, tüm emeklilere seyyanen bir zam yapın!

– Aylık bağlama oranlarında 2000 yılı öncesi uygulamalarına dönün!

– Açlık sınırının 4,652 TL, yoksulluk sınırının 13,598 TL olduğu bir ülkede, 2 milyondan fazla emekli 2,500 TL emekli aylığına mahkum edilmiştir. Bu nedenle en düşük emekli aylığını asgari ücretin ve açlık sınırının, ortalama emekli maaşını yoksulluk sınırının üstüne çıkarın!

– Günümüzde dini bayramlarda verilen sözde ikramiyeler, bayram harçlığına dönüşmüş durumdadır. İkramiyeleri emeklilerin refah düzeyine katkıda bulunacak şekilde düzenleyerek yılda 4 kez, birer maaş düzeyine çıkarın!

– Doğalgaz, elektrik ve şehir içi ulaşım bedellerinin emekli aylıkları içindeki payı Dünya ortalamasının çok üstündedir. Bu insafsız ve akıl dışı uygulamadan vazgeçin, zamları geri çekin!

– Doğalgaz, elektrik, su, ulaşım gibi temel ihtiyaç maddelerini emekliler için yüzde 50 indirimli yapın!

– Gerek iyi beslenememe, gerekse de yaşlanma ve pandemi koşulları, emeklilerin sağlık sorunlarını daha da arttırmış, zaten yetersiz ve kalitesiz olan sağlık hizmetlerine ulaşımı daha da zorlaştırmıştır. Üstelik hijyen ve maske gibi giderler de sağlık giderlerini arttırmıştır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarını kaldırın!

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