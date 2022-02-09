Emeklilerden eylem: Zamları geri alın

Muğla'nın Milas ilçesinde eylem yapan emekliler geçinemediklerini belirterek son zamlara çok sert tepki gösterdi. Tüm Emekliler Sendikası Milas Temsilcisi Mustafa Ali Demirci “Maaş zamlarımızı yolunmuş kuşa çevirdiniz. Yüzde 25 verip, yüzde 100 geri aldınız. Hiç mi yüzünüz kızarmadı” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesindeki Ata Park’ta Tüm Emekliler Sendikası Milas Temsilciliği tarafından düzenlenen eylem, basın açıklaması ve imza kampanyasında elektrik, gıda ve akaryakıta üst üste yapılan zamlar protesto edildi.

En düşük emekli maaşının 5 bin 200 lira olmasını talep eden ve verilen yüzde 25 oranındaki maaş zamlarının yüzde 100 olarak geri alındığını ifade eden Tüm Emekliler Sendikası Milas Temsilcisi Mustafa Ali Demirci, hükümeti eleştirerek, “Hiç mi yüzünüz kızarmadı, bizi çıldırtmayın” diye konuştu.

Tüm Emekliler Sendikası’nın, Milas Atapark Meydanı’nda başlattığı imza kampanyası öncesi basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya, çok sayıda vatandaş katılırken, sık sık ‘hükümet istifa' şeklinde sloganlar atıldı.

‘SAHTE ENFLASYON ORANIYLA ZAM YAPTILAR’

Mustafa Ali Demirci yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni yıla iğneden ipliğe zam yağmuruyla girdiğini belirterek, “Ocak ayında emekli maaşlarına sahte enflasyon oranına göre yapılan yetersiz maaş zammı şimdiden eriyip gitmiş ve 13 milyon emekli yurttaş AKP iktidarı tarafından bir kez daha yoksulluğa mahkum edilmiştir.” dedi.

‘ZAMLAR İNSAFSIZCA’

Demirci, “Emekliler olarak isyandayız. Maaş zamlarımızı yolunmuş kuşa çevirdiniz. Yüzde 25 verip, yüzde yüz geri aldınız” dedi.

“Dövizde yapılan oynamalarla, yandaşları daha da zengin ettiniz. Paramızı pul ettiniz” diyen Demirci, “Hazine’de para kalmadığından, emeklileri emekçileri kendinize kul ettiniz. Şehir içi ulaşıma, elektrik ve doğalgaza insafsızca zamlar yaptınız. Çarşı pazar yangın yerine döndü. Hayatımızı zehir ettiniz” diye konuştu.

Demirci, şöyle devam etti:

“En düşük emekli maaşı 5 bin 200 lira olması için, emeklilerin örgütlenme hakları önündeki engel ve yasakların kaldırılması için mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Emeklilere yılda 4 maaş ikramiye için doğalgaz, elektrik ve ulaşıma yapılan son zamların geri alınması için mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Akaryakıt, elektrik ve gıda zamları geri alınsın. Maaşlara ek zam verilsin çünkü mutfakta yangın var. Geçinemiyoruz, insanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz. Ve haykırıyoruz: Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz?”

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