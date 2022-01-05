Emeklilerin ek zam tepkisi: Bu rakam sadakadır

2022 emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre, 2022’de en düşük emekli maaşı bin 500 liradan, 2 bin 500 liraya yükseltildi. Ancak kabine toplantısından da ek zam talebi çıkmayınca emekliler isyan etti. Türkiye’nin dört bir yanında ortak basın açıklaması yapan emekliler, “Bizleri, sefalete ittiler” dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini yüzde 36,08 olarak hesapladı. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. En düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, kabine toplantısından ek zam kararını bekledi ancak hayal kırıklığına uğradı. Milyonlarca emekli için ek zam kararı çıkmadı.

ERDOĞAN: ZATEN ENFLASYON ORANI KADAR ARTIŞ YAPTIK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre. Böylece aylık geliri 1500 TL’den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU RAKAM BİR SADAKADIR”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, Türkiye'nin her yanında eş zamanlı zam çağrısında bulunacaklarını açıkladı. Kalender, “Bizleri açlığa, sefalete ve yoksulluğa ittiler. Bize verilen bu rakam sadakadır ve kabul etmiyoruz. Abidik gubidik TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları da doğru değildir” dedi.

“EMEKLİLER YATIRDIĞI PRİMLERİN, ÖDEDİĞİ VERGİLERİN KARŞILIĞINI İSTİYOR”

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz ise şu açıklamalarda bulundu:

“Emekliler olarak çok zor durumdayız. TÜİK'in enflasyon açıklaması hiçbir matematik hesabına uymuyor. Emeklilerin alım gücünün düşmesinin nedeni 2000 yılından beri uygulanan sosyal güvenlik reformu yasası. Emekliler artık yatırdığı primleri ve ödediği vergileri geri istiyor. Ekonomi büyüyor deniliyor, bizler de payımızı istiyoruz. İktidarın pandeminin sorumlusu olarak bizleri göstermesi ve ayrımcılık yapması da bizleri çok üzdü, emeklileri işe yaramaz göstermesinler.”

“ZAMLAR CEBİMİZE GİRMEDEN ERİMEYE BAŞLADI”

2021 Tüm Emekliler Sendikası Merkez Genel Sekreteri Günay Onayman, “TÜİK, iktidarın etkisi ile kamuoyunu yanıltıyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 5 bin lira olmalı, yoksulluk sınırı 10 bini geçti. Bu zamlar daha cebimize girmeden erimeye başladı. Biz asgari değil, insanca yaşam istiyoruz, kimseden lütuf beklemiyoruz” diye konuştu.

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